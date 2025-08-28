Агент Головина попросил не переживать из-за результативности Александра

, агент полузащитника «Монако» , прокомментировал низкую результативность российского футболиста монегасков в нынешнем году:

Переживает ли Головин из-за того, что он забил один гол в 2025 году? Он на сборах забил несколько голов. Отличился в товарищеской игре против «Торино». В двух матчах чемпионата Франции Александр вышел в стартовом составе. У него хорошие оценки за игру. Александр находится в хорошей форме. Переживать из-за его результативности не надо, прошло только два тура.