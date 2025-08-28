В основной стадии Лиги чемпионов сыграют четверо российских футболистов

1756359310

вчера, 08:35

На общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 сыграют четверо российских футболистов.

Игроки из России есть в заявках четырех разных клубов. Это вратари («Пари Сен-Жермен») и («Будё-Глимт»), защитник («Кайрат»), а также полузащитник («Монако»).