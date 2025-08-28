 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомЛига чемпионов 2025/2026

В основной стадии Лиги чемпионов сыграют четверо российских футболистов

вчера, 08:35

На общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 сыграют четверо российских футболистов.

Игроки из России есть в заявках четырех разных клубов. Это вратари Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Никита Хайкин («Будё-Глимт»), защитник Егор Сорокин («Кайрат»), а также полузащитник Александр Головин («Монако»).

Жеребьевка календаря общего этапа состоится сегодня, 28 августа, в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. По итогам вчерашних матчей квалификации стали известны все 36 участников основной стадии ЛЧ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тикнизян не смог сдержать слёз после вылета «Црвены Звезды» из ЛЧ
27 августа
Сафонов — о своих тренировках: «Чувствую, что я сейчас в лучшей форме»
27 августа
В алжирском клубе подтвердили, что Игнатьев покинул расположение команды
26 августа
В «Сьоне» заявили, что Миранчук был удивлён необходимостью много бегать
21 августа
Сафонов: «Могу утверждать, что адаптировался во Франции»
18 августа
В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну нужно больше тренироваться
17 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Dmitry Eronin
Dmitry Eronin
сегодня в 03:22
А Онугха из Копенгагена?
Bad Listener
Bad Listener ответ barca200885 (раскрыть)
вчера в 19:34
Точняк 🤣🤣🤣
barca200885
barca200885 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:17
Если еще поговорку ввернуть, что вратарь - полкоманды, то получится аж целый состав + 2 в запасе.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 16:16
О гроза римских клубов будё добрался до ЛЧ)
Vilar
Vilar
вчера в 14:23
Это историческое событие надо отметить памятной доской на здании РФС. Бессмертное достижение будет жить в веках, потомки установят памятники во всех крупных городах перед стадионами, выдающимся руководителям РФС: Дюкову, Митрофанову, Симоняну, Алаеву, Бельскому, Гинеру, Каменскому, Соловьёву и Юмашевой. Слава РФС!
lazzioll
lazzioll
вчера в 12:11
вот это статистика мощная. скоро будут считать клубы из ЛЧ, в которых когда-то играли российские игроки. кстати многие комментаторы этим и живут, не про футбол рассказывая а про то что там в клубе в 1993 проездом на лавке посидел россиянин. Я зафейспалмил когда на клубном чемпионате мира комментатор с ОККО или откуда там гордо говорил что на турнире ДВОЕ россиян - Сафонов и Малком и так гордился...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:21
Сафонов сыграет на скамейке запасных.
Bad Listener
Bad Listener ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 10:56, ред.
1/3 команды примерно получается) правда из них 2 вратаря
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:26
Раньше количество клубов обсуждали, сейчас игроков по пальцам...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:03
Как много…
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:49
Мотя начал поход за очередным Ушастым)))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:16
думаю он рекордсмен уже по этому показателю среди вратарей в ЛЧ за последние годы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 08:58
Думаю Сафонов сыграет пару матчей в ЛЧ. Доннаруммы точно уходит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:57
МанСити, Барса, Кайрат, Карабах. И надеюсь, что Галатасарай удачно сыграет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:56
Да хоть восемь, из группы выйдет только Сафонов и то на лавке выкатится
jRest
jRest
вчера в 08:55, ред.
Не знаю как трое остальных, но Матвей ещё и не пропустит ни одного мяча в свои ворота. Топ есть топ, что тут сказать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 