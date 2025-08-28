В основной стадии Лиги чемпионов сыграют четверо российских футболистов

На общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26 сыграют четверо российских футболистов.
Игроки из России есть в заявках четырех разных клубов. Это вратари Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Никита Хайкин («Будё-Глимт»), защитник Егор Сорокин («Кайрат»), а также полузащитник Александр Головин («Монако»).
Жеребьевка календаря общего этапа состоится сегодня, 28 августа, в Монако и начнется в 19:00 по московскому времени. По итогам вчерашних матчей квалификации стали известны все 36 участников основной стадии ЛЧ.