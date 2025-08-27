 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов — о своих тренировках: «Чувствую, что я сейчас в лучшей форме»

вчера, 08:24

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о том, насколько он готов к сезону.

Делюсь ощущениями после первых трёх недель тренировок. Отпуск пошёл на пользу, с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности. Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру. Не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес, наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы — лучший за всё время в Париже. Всё это даёт мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме.

Недавно Сафонов в своём телеграм-канале оценил то время, которое он провёл во Франции.

Подписывайся в ВК
Все новости
В алжирском клубе подтвердили, что Игнатьев покинул расположение команды
26 августа
В «Сьоне» заявили, что Миранчук был удивлён необходимостью много бегать
21 августа
Сафонов: «Могу утверждать, что адаптировался во Франции»
18 августа
В «Реале Сосьедад» заявили, что Захаряну нужно больше тренироваться
17 августа
СлухиСафонов и Забарный пообщались после перехода украинца в ПСЖ
16 августа
Антон Миранчук не играет за «Сьон» из-за переговоров о трансфере
16 августа
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:37
Матвею пора объективно оценить необходимость своего пребывания во Франции. Очевидно, нас там недолюбливают и процесс этот лишь усиливается. Нормальной игровой практики не будет. Все эти басни о здоровой конкуренции, которые Энрике периодически рассказывает Сафонову, просто пыль. Не будет он и вторым вратарём. Я думаю, Матвею нужно искать другую команду и не в Европе. Может к арабам?
112910415
112910415
вчера в 09:02
Вероятно, выучил уже и кричит по-французски со скамейки : "Играйте, парни! Я мысленно с вами!"
adekvat
adekvat
вчера в 08:56
Сейчас я в лучшей форме и готов всем своим мозольным задом бороться за трофеи.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:35
Сидит и думает наверно…поскорее бы пацаны ещё трофей бы выиграли для меня какой нибудь 😁
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 