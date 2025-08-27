Сафонов — о своих тренировках: «Чувствую, что я сейчас в лучшей форме»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» высказался о том, насколько он готов к сезону.

Делюсь ощущениями после первых трёх недель тренировок. Отпуск пошёл на пользу, с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности. Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру. Не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес, наоборот, немного сбросил. Тест на процент жировой массы — лучший за всё время в Париже. Всё это даёт мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме.