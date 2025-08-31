 
Soccer.ru
«Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд, уступив «Брайтону»

вчера, 18:17
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В третьем туре чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле одержал волевую победу над «Манчестер Сити» с результатом 2:1.

На 34-й минуте Эрлинг Холанд вывел гостей вперед, однако во втором тайме хозяева забили дважды. На 67-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти, а на 89-й автором победного гола стал Брайан Груда.

«Брайтон» одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и занимает десятое место.

«Манчестер Сити» находится на 12-й строчке турнирной таблицы. В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы уступила дома «Тоттенхэму» со счетом 0:2.

Икарус
Икарус
вчера в 22:27
сити продолжает радовать
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:02
Старина Джеймс передал привет своему бывшему одноклубнику.
SpaM-10
SpaM-10 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 21:52
У него почти в каждой игре ноль выигранных единоборств. Я про Серию А говорю. В АПЛ ещё не видел.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
Боролся он. Может не так как Найджел Де Йонг))
1734628 24
1734628 24 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 21:05
В любом матче команда, которую устраивает результат тянет время
Baxadir 2
Baxadir 2 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:04
Боб сегодня был абсолютным ноликом
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:51
Поймал одну под 2 кг. Много с крючка срываются.
112910415
112910415
вчера в 19:57
Будем надеяться, что не вылетят нынче!
SpaM-10
SpaM-10 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:24
Не понимаю, зачем в АПЛ взяли игрока, который не умеет бороться, играет на чистых мячах, убирает ноги в стыках.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ SpaM-10 (раскрыть)
вчера в 19:23
Рейедерс в этом матче более менее играл. Проблема не в нём
hate.
hate.
вчера в 19:19
Нравится.
Дай бог и дальше так продолжат ❤️❤️
Drosmo
Drosmo
вчера в 18:55
Если в прошлом сезоне провалы и неудачи команды как-то списывали на тренерский кризис Пепа, объясняя это в основном или личными жизненными проблемами тренера, или его усталостью, то в этом сезоне все чётче становится ясно, что это уже не просто кризис, а скорее всего закат Гвардиолы как топ-тренера. Возможно, и даже скорее всего, Пеп ещё покажет себя, и где-то выстрелит, но скорее все это уже будет не в глобальном масштабе, как раньше, а локально, точечно.

Что интересно, два великих тренера начали, что называется, "сыпаться", практически одновременно. Я о Гвардиоле и Анчелотти. Именно прошлый сезон стал для обоих роковым и полностью провальным, и это после ещё вчерашних громких успехов, побед, и трофеев. И если руководство Реала оперативно отреагировало на такую ситуацию, и сразу же купировали проблему заменой тренера, то руководство Ман Сити видимо понадеялись, что это была случайность и в следующем сезоне проблема разрешиться сама собой. Но, видимо ошиблись, тем самым потеряли целый сезон. И хотя рано ещё что-то утверждать, и делать какие-то прогнозы, но судя по самой игре Сити, которая с прошлого сезона не поменялась абсолютно, ожидать какого-то перформанса от Гвардиола видимо не стоит.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:51
Прошлогодний сезон напоминает мне
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:44
Поймал ?
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:43
Клопп вовремя ушёл на отдых, может с концами, а может ещё вернётся... Гвардиола на фоне огромного успеха и рекордов немного упустил момент. Прошлый сезон провалил, думал обновить состав и начать снова выигрывать, но видимо проблемы с составом не смог решить раз уж игра не идёт у команды.
Agamaga005
Agamaga005 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 18:39
Я щуку ловил, АПЛ не смотрю. Вчера смотрел второй тайм Мадрида, так себе игра.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:30, ред.
Всё, настал момент Пепу как и Клоппу, Анчелотти, либо на каникулы, либо на смену команды. Всё время идти на 1-2 месте не получится, падение не избежно.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 18:30
Ага а мага матч смотрел ?
Apsny
Apsny
вчера в 18:26
Уволить
AKH
AKH
вчера в 18:25, ред.
Мастер класс по бесцельному перекатыванию мяча от Сити. Мастер класс по атлетическому боданию от Брайтона. В итоге 1.5 часв унылого недофутбола.

И вопрос к сведующим, что это за существл ошивается на правом краю сити? Бобик зовут вроде. Как он туда попал? Ни паса, ни удара, ни дриблинга.. И уже время вводить чистое игровое время. Брайтон по 5 минут готовил штрафные а потом закидывал за линию ворот.

Дальше травмировались абсолютно все игроки побеждающей команды. Все валялись на поле как убитые. Проведя 3 минуты вставали и бегали как угорелые.

Хваленая АПЛ превращается в гибрид атлетики и борьбы.. Мысль? Не, не слышали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:23, ред.
Жалко у Сити трёх персон: трудяг Холланда и Бобба, а также Доку, которого Пеп гнобит на лавке.
Остальным же, включая Гвардиолу, следует устроить тотальную обструкцию, в разрезе спортивной импотенции и футбольной никчёмности. Половина старта у "горожан" - когорта из двух категорий: сбитые лётчики (Силва, Родри) и немощные - случайные люди ( Хусанов, Мармуш, Аит Нури), которым открыта футбольная дорога, ввиду потери квалификации ГТ клуба.

Писать чего-либо ещё не имеет смысла, ибо проигрывать Брайтону, который не умеет играть в принципе, - даже не позор, а футбольный декаданс.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 18:21
Уверенное начало от горожан..
Я не знаю, чем занимался Пеп во время трансферного окна, наверное чесал репу все это лето. Но проблемы прошлого сезона никуда походу не делись.
А терпение шейхов не безграничное, такими темпами могут указать на дверь.
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 18:19
Как там Рейндерс поживает?
