«Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд, уступив «Брайтону»

В третьем туре чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле одержал волевую победу над «Манчестер Сити» с результатом 2:1.
На 34-й минуте Эрлинг Холанд вывел гостей вперед, однако во втором тайме хозяева забили дважды. На 67-й минуте Джеймс Милнер реализовал пенальти, а на 89-й автором победного гола стал Брайан Груда.
«Брайтон» одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и занимает десятое место.
«Манчестер Сити» находится на 12-й строчке турнирной таблицы. В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы уступила дома «Тоттенхэму» со счетом 0:2.
Я не знаю, чем занимался Пеп во время трансферного окна, наверное чесал репу все это лето. Но проблемы прошлого сезона никуда походу не делись.
А терпение шейхов не безграничное, такими темпами могут указать на дверь.
Остальным же, включая Гвардиолу, следует устроить тотальную обструкцию, в разрезе спортивной импотенции и футбольной никчёмности. Половина старта у "горожан" - когорта из двух категорий: сбитые лётчики (Силва, Родри) и немощные - случайные люди ( Хусанов, Мармуш, Аит Нури), которым открыта футбольная дорога, ввиду потери квалификации ГТ клуба.
Писать чего-либо ещё не имеет смысла, ибо проигрывать Брайтону, который не умеет играть в принципе, - даже не позор, а футбольный декаданс.
Что интересно, два великих тренера начали, что называется, "сыпаться", практически одновременно. Я о Гвардиоле и Анчелотти. Именно прошлый сезон стал для обоих роковым и полностью провальным, и это после ещё вчерашних громких успехов, побед, и трофеев. И если руководство Реала оперативно отреагировало на такую ситуацию, и сразу же купировали проблему заменой тренера, то руководство Ман Сити видимо понадеялись, что это была случайность и в следующем сезоне проблема разрешиться сама собой. Но, видимо ошиблись, тем самым потеряли целый сезон. И хотя рано ещё что-то утверждать, и делать какие-то прогнозы, но судя по самой игре Сити, которая с прошлого сезона не поменялась абсолютно, ожидать какого-то перформанса от Гвардиола видимо не стоит.
