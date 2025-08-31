«Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд, уступив «Брайтону»

1756653440

вчера, 18:17

В третьем туре чемпионата Англии «Брайтон» на своем поле одержал волевую победу над «Манчестер Сити» с результатом 2:1.

На 34-й минуте вывел гостей вперед, однако во втором тайме хозяева забили дважды. На 67-й минуте реализовал пенальти, а на 89-й автором победного гола стал .

«Брайтон» одержал первую победу в сезоне, набрал 4 очка и занимает десятое место.

«Манчестер Сити» находится на 12-й строчке турнирной таблицы. В прошлом туре команда уступила дома «Тоттенхэму» со счетом 0:2.