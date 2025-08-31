«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов», выигрывая 2:0

1756651895

вчера, 17:51

В матче седьмого тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» с результатом 2:2.

Уже на третьей минуте счет открыл нападающий «железнодорожников» . На 44-й капитан хозяев забил после подачи с углового.

Во втором тайма самарцы отыгрались. На 53-й минуте отличился боснийский полузащитник отквитал один мяч, а на седьмой добавленной минуте (90+7) реализовал пенальти.

11-й метровый был назначен за нарушения , который получил прямую красную карточку.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» и «Балтике»

«Крылья Советов» находятся на восьмом месте, имея 9 очков.

В следующем туре «Локомотив» 13 сентября сыграет в гостях с «Ахматом», а «Крылья Советов» 14 сентября примут «Сочи».