«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов», выигрывая 2:0

вчера, 17:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

В матче седьмого тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» с результатом 2:2.

Уже на третьей минуте счет открыл нападающий «железнодорожников» Дмитрий Воробьев. На 44-й капитан хозяев Дмитрий Баринов забил после подачи Алексея Батракова с углового.

Во втором тайма самарцы отыгрались. На 53-й минуте отличился боснийский полузащитник Амар Рахманович отквитал один мяч, а на седьмой добавленной минуте (90+7) Вадим Раков реализовал пенальти.

11-й метровый был назначен за нарушения Николая Комличенко, который получил прямую красную карточку.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» и «Балтике»

«Крылья Советов» находятся на восьмом месте, имея 9 очков.

В следующем туре «Локомотив» 13 сентября сыграет в гостях с «Ахматом», а «Крылья Советов» 14 сентября примут «Сочи».

Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:08
да уж
gorets004
gorets004
вчера в 22:29
КС и Балтика удивляют в этом сезоне
NYJ
NYJ ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:22
Совместно с Ростовом
112910415
112910415
вчера в 20:00
Одна из команд играла до последней секунды...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:00
При определённом раскладе после четверти турнира Балтика будет на втором месте в РПЛ. Остальное не важно, Локомотивив в целом не удивляет, у них всегда так, начинают за здравие, а потом потихоньку сползают в район пятого места.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 18:37
Нынешний паровоз хорошо умеет тормозить и сам, здесь сомнений нет. Просто печально то, что помимо своих тормозов, есть еще и срывальщики стоп кранов, которые обеспечивают дополнительное торможение.
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 18:29
По ходу паровоз начал тормозить,устал . Гол Батраков а теперь ближе к новому году надо ожидать.
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:25
Согласен.)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:19
То же самое. Харизма отсутствует. Это вам не мужчина в "петушке" на тренерском мостике. Замены, по сложившейся традиции, не усиляют...
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:17
В Галактионова никогда не верил.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:15
Неумение гл.тренера. Факт на лицо. Ростов, КС...в следующий раз с 2:0 ещё и проиграют. Деревяннее Комличенко только дерево!!! Это же надо Воробьёва убрать и воткнуть этот комель в поляну!!!
jRest
jRest
вчера в 18:13
У Робин Гуда, кстати, была зелёная одежда с красными полосками. 🤔
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:13, ред.
Всё таки КС - чУдная команда.
Не чуднАя, а именно - чУдная.
Откровенно говоря, после ухода из команды Осинкина и ряда системообразующих игроков, я не верил ни в Адиева, ни в команду, состоящую, по бОльшей части из "прикомандированных".
И даже достаточно успешная деятельности Адиева в нищих Химках меня как-то мало убеждала в том, что у него и в Самаре получится.
А надо же - ПОЛУЧАЕТСЯ!
Первый тайм, конечно, сегодня остался за паровозами: играли по-хорошему НАГЛО, с огоньком, а КС как бедные, понаехавшие в стольный град родственники, смотрелись.
Но во втором тайме КС предстали во всей красе!
Даже практически забили ДО не засчитанного третьего гола Комличенко свой второй, да игрок Локо с ленточки выбил.
И всё таки ОНИ БЫЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ЗА СТАРАНИЕ И СМЕЛОСТЬ!
Теперь уже, думаю, никто не скажет, что у КС в этом сезоне будет всё печально, только бы, правда, "прикомандированных", особенно Ракова, не потребовали вернуть.
По моим ощущениям, ИГРА Крыльев при Адиеве выглядит более устоявшейся, что ли, более основательной, чем "домик из соломы" Осинкина, который в своих футболистах, ВЗРОСЛЫХ футболистах, всё ещё видел детишек из футбольной школы "Чертаново" и не умел с ними по-взрослому общаться.
Игорь Никитенко 1
Игорь Никитенко 1 ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
вчера в 18:10
В чем конкретно ? В том что свистел за паровозов ?
1 984
1 984 ответ 3nrf6s9z5t7k (раскрыть)
вчера в 18:07
Это со следующего месяца. В августе призы есть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:05
Чересчур рановато поверил Паровоз в свою победу.
1viking17
1viking17
вчера в 18:03
Ничья с Локо и у него дома- неплохой результат
Vilar
Vilar
вчера в 18:01
Карасёв всё ниже и ниже, скоро на фнл переведут. А инициатору приобретения комличенко - большой привет, такое впечатление, что в локо никогда не видели 56а.
ABir
ABir
вчера в 18:01
КС показали РЖД, что игра продолжается 90 минут + добавленное время.
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:59
    Capral
    Capral
    вчера в 17:58
    Да, уж, Локо на всех парах летит к чемпионству. Я уже со счету сбился, сколько выигрышных матчей упустил Локомотив ведя 2:0... Что это- неумение тренера играть по счету, нехватка должного мастерства, чтобы высушить победную игру? Очень легко команда теряет уверенность, ведя с комфортным счетом. Случайностью не назовешь, это становится закономерностью. А Крылья молодцы, боролись, не бросили играть. Где-то, случай помог, где-то везение, но и не без этого. Воистину, боевая ничья.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 17:55
    Это становится хреновой традицией - 1й тайм наш, 2й провальный. Нашему гл.тренеру большой привет! Как так можно заменами всё изгадить? Это какой-то бред!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:54
    Потеря очков лидеров не может не радовать...
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    вчера в 17:53
    Очередной позор судейства, а не ничья
    Гость
