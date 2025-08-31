«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов», выигрывая 2:0

В матче седьмого тура чемпионата России «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» с результатом 2:2.
Уже на третьей минуте счет открыл нападающий «железнодорожников» Дмитрий Воробьев. На 44-й капитан хозяев Дмитрий Баринов забил после подачи Алексея Батракова с углового.
Во втором тайма самарцы отыгрались. На 53-й минуте отличился боснийский полузащитник Амар Рахманович отквитал один мяч, а на седьмой добавленной минуте (90+7) Вадим Раков реализовал пенальти.
11-й метровый был назначен за нарушения Николая Комличенко, который получил прямую красную карточку.
«Локомотив» набрал 15 очков и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям «Краснодару» и «Балтике»
«Крылья Советов» находятся на восьмом месте, имея 9 очков.
В следующем туре «Локомотив» 13 сентября сыграет в гостях с «Ахматом», а «Крылья Советов» 14 сентября примут «Сочи».
Не чуднАя, а именно - чУдная.
Откровенно говоря, после ухода из команды Осинкина и ряда системообразующих игроков, я не верил ни в Адиева, ни в команду, состоящую, по бОльшей части из "прикомандированных".
И даже достаточно успешная деятельности Адиева в нищих Химках меня как-то мало убеждала в том, что у него и в Самаре получится.
А надо же - ПОЛУЧАЕТСЯ!
Первый тайм, конечно, сегодня остался за паровозами: играли по-хорошему НАГЛО, с огоньком, а КС как бедные, понаехавшие в стольный град родственники, смотрелись.
Но во втором тайме КС предстали во всей красе!
Даже практически забили ДО не засчитанного третьего гола Комличенко свой второй, да игрок Локо с ленточки выбил.
И всё таки ОНИ БЫЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ЗА СТАРАНИЕ И СМЕЛОСТЬ!
Теперь уже, думаю, никто не скажет, что у КС в этом сезоне будет всё печально, только бы, правда, "прикомандированных", особенно Ракова, не потребовали вернуть.
По моим ощущениям, ИГРА Крыльев при Адиеве выглядит более устоявшейся, что ли, более основательной, чем "домик из соломы" Осинкина, который в своих футболистах, ВЗРОСЛЫХ футболистах, всё ещё видел детишек из футбольной школы "Чертаново" и не умел с ними по-взрослому общаться.
Не чуднАя, а именно - чУдная.
Откровенно говоря, после ухода из команды Осинкина и ряда системообразующих игроков, я не верил ни в Адиева, ни в команду, состоящую, по бОльшей части из "прикомандированных".
И даже достаточно успешная деятельности Адиева в нищих Химках меня как-то мало убеждала в том, что у него и в Самаре получится.
А надо же - ПОЛУЧАЕТСЯ!
Первый тайм, конечно, сегодня остался за паровозами: играли по-хорошему НАГЛО, с огоньком, а КС как бедные, понаехавшие в стольный град родственники, смотрелись.
Но во втором тайме КС предстали во всей красе!
Даже практически забили ДО не засчитанного третьего гола Комличенко свой второй, да игрок Локо с ленточки выбил.
И всё таки ОНИ БЫЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ ЗА СТАРАНИЕ И СМЕЛОСТЬ!
Теперь уже, думаю, никто не скажет, что у КС в этом сезоне будет всё печально, только бы, правда, "прикомандированных", особенно Ракова, не потребовали вернуть.
По моим ощущениям, ИГРА Крыльев при Адиеве выглядит более устоявшейся, что ли, более основательной, чем "домик из соломы" Осинкина, который в своих футболистах, ВЗРОСЛЫХ футболистах, всё ещё видел детишек из футбольной школы "Чертаново" и не умел с ними по-взрослому общаться.