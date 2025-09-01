Хёйлунд перешёл в «Наполи»

«Наполи» подтвердил подписание контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хёйлундом на правах аренды.
22-летнему футболисту было предложено найти новый клуб этим летом после прихода в команду Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» за 74 миллиона фунтов стерлингов.
Хёйлунд с трудом закрепился в «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Аталанты» в 2023 году, забив 26 голов в 95 матчах.
Может в Италии и заиграет, но смотрелся блекло в АПЛ.
Может в Италии и заиграет, но смотрелся блекло в АПЛ.
Плюс в отличии от того же Гарначо он не бежал жаловаться в Твиттер, а пытался бороться за место в составе
Плюс в отличии от того же Гарначо он не бежал жаловаться в Твиттер, а пытался бороться за место в составе