Хёйлунд перешёл в «Наполи»

вчера, 21:14

«Наполи» подтвердил подписание контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хёйлундом на правах аренды.

22-летнему футболисту было предложено найти новый клуб этим летом после прихода в команду Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» за 74 миллиона фунтов стерлингов.

Хёйлунд с трудом закрепился в «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Аталанты» в 2023 году, забив 26 голов в 95 матчах.

galem72
galem72
сегодня в 07:06
Учитывая действующую практику, уверен, у Хёйлунна в СериАле получится гораздо лучше, чем в АПЛ. Удачи Расмусу в коллективе Продюсера!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:41, ред.
В последний день ТО сделок больше, чем за всё лето. Чем ответственные лица до этого занимались, непонятно. Ясно одно: топовые клубы такой хренью обычно не страдают, поэтому суета в Милане, МЮ и Наполи нисколько не удручает..., однако изумляет в отношении Челси, Сити, Ливерпуля и Интера.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 23:18
Всё-таки свершилось, для него это отличный шанс заиграть в одном из сильнейших клубов одной из сильнейших лиг мира.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:18
Хорошее приобретение? Время покажет... А я сомневаюсь, он же из МЮ - не самая лучшая рекомендация
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:58, ред.
Вспомните любой матч МЮ в Лиге Чемпионов. Тогда Расмус был вообще единственным, кто играл. Плюс на предсезонных матчах он был если не лучшим на поле, то одним из.

Плюс в отличии от того же Гарначо он не бежал жаловаться в Твиттер, а пытался бороться за место в составе
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Не знаю, где вы увидели в нем борьбу . Очень инертный игрок. Голы даются с трудом.
Может в Италии и заиграет, но смотрелся блекло в АПЛ.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:37
Ну вот, щас нормально заиграет, вырвался из болота смердячего на свежий воздух
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 21:25, ред.
Удачи Расмусу. Уверен, что заиграет в Наполи хотя бы потому, что там нету Рэшфорда и Гарначо. Один из немногих игроков, который боролся до конца, пусть это у него и не всегда получалось. Конте таких ценит
