Хёйлунд перешёл в «Наполи»

1756750443

вчера, 21:14

«Наполи» подтвердил подписание контракта с нападающим «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

22-летнему футболисту было предложено найти новый клуб этим летом после прихода в команду Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» за 74 миллиона фунтов стерлингов.

Хёйлунд с трудом закрепился в «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Аталанты» в 2023 году, забив 26 голов в 95 матчах.