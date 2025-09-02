Юношеские сборные России и КНДР по футболу посадят деревья

1756815388

вчера, 15:16

Футболисты юношеских сборных России и КНДР (игроки до 17 лет) примут участие в акции «Сохраним лес», они посадят деревья в Хабаровске. Об этом на посвященной седьмому сезону всероссийской акции «Сохраним лес» пресс-конференции сообщил куратор экологических и международных проектов департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза ( РФС ) Никита Киевцев.

«Мы рады, что нам удается совместно реализовывать новые форматы и активности в рамках проекта, — сказал Киевцев. — Этот год не станет исключением. Наши футболисты по всей стране, безусловно, присоединятся непосредственно к высадкам деревьев. Одним из таких знаковых для нас мероприятий станет участие юношеской сборной России по футболу в Хабаровском крае после игры с командой из КНДР . Планируем присоединиться к акции „Сохраним лес“ 6 сентября».