Юношеские сборные России и КНДР по футболу посадят деревья

вчера, 15:16

Футболисты юношеских сборных России и КНДР (игроки до 17 лет) примут участие в акции «Сохраним лес», они посадят деревья в Хабаровске. Об этом на посвященной седьмому сезону всероссийской акции «Сохраним лес» пресс-конференции сообщил куратор экологических и международных проектов департамента устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Никита Киевцев.

«Мы рады, что нам удается совместно реализовывать новые форматы и активности в рамках проекта, — сказал Киевцев. — Этот год не станет исключением. Наши футболисты по всей стране, безусловно, присоединятся непосредственно к высадкам деревьев. Одним из таких знаковых для нас мероприятий станет участие юношеской сборной России по футболу в Хабаровском крае после игры с командой из КНДР. Планируем присоединиться к акции „Сохраним лес“ 6 сентября».

Юношеские сборные России и КНДР проведут два матча в Хабаровске. Игры состоятся 5 и 8 сентября.

Сп62
Сп62
вчера в 21:52
Главное деревья посадить, а игра - дело второстепенное.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:17
Всё это хорошо конечно, но не помешают ли деревья самой игре...)))
Роман313
Роман313
вчера в 17:28
Ребят, а куда пропали блоги? Обычно открываешь сайт и сразу на основной странице большие статьи. Где они?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:48
Хорошая инициатива, Такое мероприятие делает людей добрее...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:32
Хорошее начинание.
Удачных игр командам !
pq8mubhsze23
pq8mubhsze23
вчера в 16:21
Это будет символизировать техничность обеих команд
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:20
Это хорошо! Как грится лес это лёгкие планеты)
