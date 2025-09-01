В «Зените» прокомментировали смену спортивного гражданства Сантосом

1756734933

вчера, 16:55

Руководство и тренерский штаб петербургского «Зенита» будут следить за выступлениями футболиста Дугласа Сантоса в сборной Бразилии. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.

В понедельник стало известно, что Международная федерация футбола ( ФИФА ) одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с российского на бразильское.

«Что планирует делать „Зенит“ после смены спортивного гражданства Дугласа Сантоса? Следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер», — сказал Медведев.

В ноябре 2024 года ФИФА позволила Сантосу сменить спортивное гражданство с бразильского на российское. В октябре того же года капитан «Зенита» получил российский паспорт. За сборную России защитник ни разу не сыграл. После смены спортивного гражданства он вновь будет считаться легионером в чемпионате России.

Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.