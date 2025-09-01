 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Зените» прокомментировали смену спортивного гражданства Сантосом

вчера, 16:55

Руководство и тренерский штаб петербургского «Зенита» будут следить за выступлениями футболиста Дугласа Сантоса в сборной Бразилии. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.

В понедельник стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с российского на бразильское.

«Что планирует делать „Зенит“ после смены спортивного гражданства Дугласа Сантоса? Следить за его успехами в сборной Бразилии, и он будет выходить на поле как легионер», — сказал Медведев.

В ноябре 2024 года ФИФА позволила Сантосу сменить спортивное гражданство с бразильского на российское. В октябре того же года капитан «Зенита» получил российский паспорт. За сборную России защитник ни разу не сыграл. После смены спортивного гражданства он вновь будет считаться легионером в чемпионате России.

Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Зенита» Сантос вновь сменил спортивное гражданство
Вчера, 16:11
Соболев снова станет отцом, Ерохин – гитарист и певец. Как футболисты провели эту неделю
29 августаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
В Министерстве спорта РФ создадут перечень книг для подготовки футболистов
25 августа
Игра «Пэлас» — «Форест» прошла с усиленными мерами безопасности
24 августа
Кривцов устроил хомячьи бега, Бекхэм добыл мёд. Как футболисты провели эту неделю
23 августаЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Алонсо доверяет Винисиусу и не собирается сажать его в запас
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:16
Паспорт гр.РФ он получил для обоснования претензий на спортивное гражданство РФ через фифа Но не только для этого. В РФ налог 15% а как гражданин Бразилии он платил 40% Мне кажется это основная причина получения им гражданства РФ, а не " любовь" к Зениту
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:12
По двум причинам. Он ещё и гражданин Бразилии и самое главное у него бразильское СПОРТИВНОЕ гражданство.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:02
Да и как это гражданин России с российским паспортом в российском клубе может считаться легионером?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:58
Так зачем в таком случае Сантос получал паспорт гражданина РФ, если для выступления за Зенит ему было достаточно получить документ от ФИФА на смену спортивного гражданства? Вы же говорите, что у него есть паспорт гражданина РФ. Как я понимаю, паспорт гражданина страны и спортивное гражданство - это две большие разницы.
ABir
ABir
сегодня в 00:08
Все эти смены гражданства имеют чисто конъюнктурный характер, как впрочем и смена пола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:52
Вопрос о гражданстве страны решает страна. Вопрос о спортивном гражданстве решает спортивная федерация. В данном случае фифа. У нас в РФ десятки спортсменов имея гражданство РФ , получили спортивное гражданство других стран. Спортивное гражданство даёт право человеку выступать за эту страну, а не за ту, гражданином которой он является по паспорту. Для этого не обязательно получать паспорт гражданский новой страны. Достаточно спортивного паспорта. Вот такие законы и правила.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
А можно поподробней о том, как гражданин России может быть легионером в российском клубе? И почему, сменив, в первый раз, спортивное гражданство, Сантос или кто другой не мог остаться гражданином Бразилии? И как гражданин России может играть за сборную другой страны?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:37
Прочти новость внимательно. Он сменил Спортивное гражданство, а не общее. Паспорт РФ при нем остался
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:35
Друзья товарищи! Будьте внимательны при прочтении новости. Он сменил Спортивное гражданство, а не общее. Паспорт РФ у него , к сожалению, осталсяy но он снова в РПЛ легионер.
cska1948
cska1948
вчера в 19:04
Вообще это называется наплевательским отношением к России тех, кто с такой лёгкостью даёт российский паспорт людям, не имеющим ничего общего с Россией. Ради какой-то медальки эти люди не уважают свою собственную страну.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:58
Паспорт это не пачка сигарет, чтобы можно было его купить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:44
Зенит нанял агента и он привезет много новых паспортистов))
u9qj95ac3hcr
u9qj95ac3hcr ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
У меня куда то пропала строка для призеров. Раньше была, сейчас нет.

Остались только: МОЯ СТРАНИЦА
ПОДПИСКИ
ОПОВЕЩЕНИЯ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ n6rqckh2b8as (раскрыть)
вчера в 17:37
Никогда так как зенит и его руководство сам себе закон....и плевали они на всех с голубого автобуса , на котором их возят после очередного ворованного чемпионства...
112910415
112910415
вчера в 17:25
... Всё божья роса!
n6rqckh2b8as
n6rqckh2b8as
вчера в 17:21
Когда руководство Зенита будет уважать законы страны?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:10
Да какая разница, какое у него будет гражданство. Ему уже 31 год , пусть сам решает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 