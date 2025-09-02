Карпин заявил, что готов уйти из «Динамо»

1756833752

вчера, 20:22

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин готов уйти с аналогичного поста в московском «Динамо» и разговаривал на эту тему с руководством, которое сказало ему продолжать работать. Об этом Карпин рассказал журналистам.

«Динамо» после семи туров Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) набрало 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Мои слова о готовности уйти — не с горяча. Был разговор с руководством „Динамо“ после моих слов. Сказали продолжать работать. Любой тренер готов на увольнение, когда подписывает контракт», — сказал Карпин, отметив, что не пожалел о решении возглавить «Динамо».

На вопрос, удивлен ли он, что его не уволили из «Динамо», специалист ответил: «А „Динамо“ здесь при чем? Я здесь тренер сборной».

В следующем туре «Динамо» 13 сентября дома сыграет с московским «Спартаком».