Карпин заявил, что готов уйти из «Динамо»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин готов уйти с аналогичного поста в московском «Динамо» и разговаривал на эту тему с руководством, которое сказало ему продолжать работать. Об этом Карпин рассказал журналистам.
«Динамо» после семи туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
«Мои слова о готовности уйти — не с горяча. Был разговор с руководством „Динамо“ после моих слов. Сказали продолжать работать. Любой тренер готов на увольнение, когда подписывает контракт», — сказал Карпин, отметив, что не пожалел о решении возглавить «Динамо».
На вопрос, удивлен ли он, что его не уволили из «Динамо», специалист ответил: «А „Динамо“ здесь при чем? Я здесь тренер сборной».
В следующем туре «Динамо» 13 сентября дома сыграет с московским «Спартаком».
Я понимаю Карпина, такой поток мерзости и грязи обрушившийся на тренера не каждая психика выдержит. Каждое ничтожество, примитивный блогер старается облить Карпина помоями. Высказываются даже те, кто в футболу не имеют ни малейшего отношения. Раньше, в советское время, после неудачных игр, в команду приходили генералы и устраивали разнос. Сейчас некому вмешаться и провести беседу. У руководства не хватает элементарных футбольных знаний, чтобы профессионально разобраться в ситуации...
Надо бы провести собрание с тренером и командой, постараться выявить проблему, причины неудач. Но как я всегда говорил, что в ВТБ, нет, не просто болельщиков Динамо, но и элементарно понимающих в футболе людей...
Болейте за своих. а не против чужих!
