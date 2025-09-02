 
Карпин заявил, что готов уйти из «Динамо»

вчера, 20:22

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин готов уйти с аналогичного поста в московском «Динамо» и разговаривал на эту тему с руководством, которое сказало ему продолжать работать. Об этом Карпин рассказал журналистам.

«Динамо» после семи туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) набрало 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

«Мои слова о готовности уйти — не с горяча. Был разговор с руководством „Динамо“ после моих слов. Сказали продолжать работать. Любой тренер готов на увольнение, когда подписывает контракт», — сказал Карпин, отметив, что не пожалел о решении возглавить «Динамо».

На вопрос, удивлен ли он, что его не уволили из «Динамо», специалист ответил: «А „Динамо“ здесь при чем? Я здесь тренер сборной».

В следующем туре «Динамо» 13 сентября дома сыграет с московским «Спартаком».

37qvjzh7rrwd
37qvjzh7rrwd
сегодня в 03:04
Похоже это будет очень скоро
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:07
Доброго Здоровья, Alex!
Читая, ваш комментарий, улавливаю по смыслу камень в мой огород, но вы вероятно плохо уловили основную суть сказанную мной. В первом моём предложении ключевое слово "пока деликатно", а не ставшую уже мемом "Валера верим!". А всё почему? На пороге принципиальная для бело-синих игра со Спартаком в успех которой наверняка руководство верит с трудом. И в случае поражения и не дай Бог разгрома, всю ответственность и последствия возложат на него, ну а если повезёт, то эксперименты продолжатся дальше. Не исключаю так же и того, что как обычно втихоря начались поиски возможных кандидатов на замену Карпина. И пока такой пожарный не найден, Георгиевичу предложено не пороть горячку. Поэтому наберёмся терпения и ждём финального свистка в поединке Динамо-Спартак 13.09. Да поможет нам Бог, а не судьи!
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:27
Взаимно.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
За это тебя и уважаю.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:26
Ничего выбирать я не собираюсь, потому что несу ответственность за весь мой комментарий. Единственное, к чему я призвал Карпина- это сохранять мужество и работать. Но если не получится- значит не судьба, таков тренерский хлеб.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:23, ред.
Хош сам решать ?! Пожалуйста!!! Выбирай за Истину либо Свой первый абзац, либо второй. А оба, Вить, не получится, как бы ты того не хотел.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
Ты уж, позволь, мне, самому решать, что в тему, а что нет.
Кстати, сегодня читал Ямаля. Так вот, он говорит, что причина неудачной игры с ВР- не высокая линия защиты Барсы, а несобранность игроков Барселоны. Другими словами- на воре и шапка горит...))) Естественно, сказать прямо, как есть, он не мог, вот и придумал отмазку.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Именно! Поэтому второй твой абзац - абсолютно не в тему первого. Грязь и помои пусть хавает, раз заслужил..., и никакого понимания и снисхождения он недостоин.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:15
Справедливо, но другой кандидатуры пока нет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14, ред.
Ну а грязь и помои за его малодушие - это разве не справедливо ?

Оставь Флика в покое. Речь о Карпине и о твоих противоречивых высказываниях.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:12
Хочешь отыграться за конФЛИКта?))) Не получится, даже не старайся. Я не увольняю Карпина, но только призываю его не малодушничать, а взяться серьезно за работу.
Если не получится, вешаться не стану- не надейся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
Себя перечитай ... ВДУМЧИВО..., и не юли. Я тебе всю навигацию УЖЕ предоставил.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:08
В чём, я противоречу сам себе, конкретно?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Витя . Ты противоречишь в своем памфлете сам себе.
В твоем первом абзаце ты Сам раскрыл причину помоев и грязи на башку Карпину, о которых ты пишешь в своём втором абзаце.

Прекрати ходить вокруг да около, - Карпин того не стоит.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:49
Кто это в Динамо такой ответственный и доверчивый? Как можно доверять этому специалисту? Карпин просто не знает, что ему делать. Кому нужны глупости сломленого человека, а ведь он сейчас ещё и болтать начнёт - о том, что было и не было? Руководителям Динамо хочется испытать на себе повышенное внимание СМИ? Лучше уладить всё на берегу, пока Валера не стал чудить.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:26, ред.
Готовность Карпина уйти из Динамо, говорит о том, что всё, он сдался, но в руководстве клуба ему пока деликатно ответили "Валера верим!" И вот теперь всё будет зависеть от футболистов, верят ли они в своего Главного Тренера и готовы ли они отстоять своего наставника и своё самолюбие, и честь в ближайшем поединке со своим принципиальным соперником. А есть ещё и болельщики, которые пока всё ещё верят Валерию Георгиевичу и я в их числе и наша поддержка как никогда нужна ему сейчас, а посему я призываю всех сораДников Болеть за Карпина, а не против него, если вы действительно болельщики Динамо!
Болейте за своих. а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 22:19, ред.
Откровенно говоря, уже надоело это постоянное нытье- готов уйти и тп. Если готов уйти и не видишь выхода из сложившегося положения- значит уходи, но если руководство тебе доверяет или держится за свой авторитет- значит оставайся, продолжай работать и заставь работать других, только не скули- это не по мужски.

Я понимаю Карпина, такой поток мерзости и грязи обрушившийся на тренера не каждая психика выдержит. Каждое ничтожество, примитивный блогер старается облить Карпина помоями. Высказываются даже те, кто в футболу не имеют ни малейшего отношения. Раньше, в советское время, после неудачных игр, в команду приходили генералы и устраивали разнос. Сейчас некому вмешаться и провести беседу. У руководства не хватает элементарных футбольных знаний, чтобы профессионально разобраться в ситуации...

Надо бы провести собрание с тренером и командой, постараться выявить проблему, причины неудач. Но как я всегда говорил, что в ВТБ, нет, не просто болельщиков Динамо, но и элементарно понимающих в футболе людей...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:17, ред.
Шапито...)...и нарцис...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 22:16
Какой же он павлин . Так себя любить …
Vilar
Vilar
вчера в 22:08
«Мои слова о готовности уйти — не с горяча" ... "Был разговор с руководством „Динамо“ после моих слов" "...удивлен ли он, что его не уволили из «Динамо»?
"А „Динамо“ здесь при чем? Я здесь тренер сборной». Ну, чем не клоун?
Гость
