 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Сергей Жуков стал и. о. главного тренера футбольного клуба «Торпедо»

вчера, 13:38

Сергей Жуков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Жуков был старшим тренером молодежной команды «Торпедо». В понедельник клуб расторг контракт с Павлом Кирильчиком, который занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее «Торпедо» расторгло контракт с Олегом Кононовым по обоюдному согласию после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне под руководством специалиста команда заняла вторую строчку в Мелбет — Первой лиге и получила место в Мир — Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за неоднократных попыток влияния на результаты матчей через судей. На данный момент «Торпедо» идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав четыре очка в семи турах.

Жукову 58 лет, он был главным тренером «Сатурна», «Томи» и ульяновской «Волги». В июне 2025 года специалист возглавил молодежную команду «Торпедо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Торпедо» расторгло контракт с и. о. главного тренера Кирильчиком
Вчера, 13:26
Слухи«Байер» уволил тренера тен Хага после двух матчей чемпионата Германии
Вчера, 12:56
ОфициальноЗырянова избрали председателем правления «Зенита»
30 августа
Официально«Бешикташ» объявил имя нового главного тренера после отставки Сульшера
30 августа Фото
Слухи«Фенербахче» выплатит уволенному Моуриньо 15 млн евро неустойки
29 августа
«Фенербахче» уволил Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов
29 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 19:09
Вся команда на подтанцовку теперь)
468u32g86csa
468u32g86csa
вчера в 16:59
Кирильчика поменяли на Сергейчика
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:15
Работа в процессе, просьба проявить терпение и сохранять спокойствие.
матос
матос
вчера в 15:14
Верните старое оформление сайта , это г..вно полное!!! Зачем меняете? Или верните оформление которое было года 4 - 5 назад
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:38
А ведь не в них всё дело - проблема в тех, кто выше. Они не дают клубу развиваться. Хорошо бы какой-нибудь гипотетический Галицкий выкупил Торпедо. Или обнаружили нестыковку при переходе к нынешнему владельцу...
112910415
112910415
вчера в 14:14
пошла судьба по кочкам ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:09
Забивай ты мне скорей, уноси со всех полей,
и целуй знак "Т" везде, 18 им уже!!!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ jRest (раскрыть)
вчера в 14:01
Вот и я прочитал заголовок и подумал, неужели Сергей Жуков - друг Акинфеева и по совместительству глава "Руки вверх" вдруг резко сменил профиль занятий и подался в футбол. Потом прочитал и отлегло!
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 13:49
Что вы с сайтом сделали? Где новости в левой колонке????
jRest
jRest
вчера в 13:48
Ну всё, Торпедо, руки вверх!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 