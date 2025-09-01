Сергей Жуков стал и. о. главного тренера футбольного клуба «Торпедо»

1756723085

вчера, 13:38

Сергей Жуков назначен исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Жуков был старшим тренером молодежной команды «Торпедо». В понедельник клуб расторг контракт с Павлом Кирильчиком, который занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее «Торпедо» расторгло контракт с Олегом Кононовым по обоюдному согласию после трех поражений в четырех стартовых матчах чемпионата. В прошлом сезоне под руководством специалиста команда заняла вторую строчку в Мелбет — Первой лиге и получила место в Мир — Российской премьер-лиге, но была лишена его из-за неоднократных попыток влияния на результаты матчей через судей. На данный момент «Торпедо» идет на 16-м месте в Первой лиге, набрав четыре очка в семи турах.

Жукову 58 лет, он был главным тренером «Сатурна», «Томи» и ульяновской «Волги». В июне 2025 года специалист возглавил молодежную команду «Торпедо».