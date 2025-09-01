 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Торпедо» расторгло контракт с и. о. главного тренера Кирильчиком

вчера, 13:26

Московский футбольный клуб «Торпедо», выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), расторг контракт с исполняющим обязанности главного тренера Павлом Кирильчиком по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также были расторгнуты соглашения с тренером Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором.

После четвертого тура Первой лиги с поста главного тренера «Торпедо» был отправлен в отставку Олег Кононов, на тот момент команда набрала одно очко. В трех следующих играх исполняющим обязанности главного тренера был Кирильчик. Столичная команда под его руководством одержала одну победу и потерпела два поражения. «Торпедо» по итогам семи туров набрало четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Торпедо» в сезоне-2024/25 заняло второе место во втором по силе дивизионе чемпионата страны. Черно-белые должны были сыграть в Мир -Российской премьер-лиге (РПЛ). 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Байер» уволил тренера тен Хага после двух матчей чемпионата Германии
Вчера, 12:56
ОфициальноЗырянова избрали председателем правления «Зенита»
30 августа
Официально«Бешикташ» объявил имя нового главного тренера после отставки Сульшера
30 августа Фото
Слухи«Фенербахче» выплатит уволенному Моуриньо 15 млн евро неустойки
29 августа
«Фенербахче» уволил Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов
29 августа
Официально«Бешикташ» объявил об отставке Сульшера
29 августа
 
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:11
Подозреваю, что Кирильчик, как и обещал, пошел ругаться с руководством и... поругался. Или так разрешили конфликт между тренерским составом и игроками: очень уж матч с Родиной был похож на слив....
112910415
112910415
вчера в 14:16
счастливая эйфория прошла ...
все опустили руки и ноги
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 