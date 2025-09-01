«Торпедо» расторгло контракт с и. о. главного тренера Кирильчиком

1756722409

вчера, 13:26

Московский футбольный клуб «Торпедо», выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), расторг контракт с исполняющим обязанности главного тренера Павлом Кирильчиком по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также были расторгнуты соглашения с тренером Александром Павленко, старшим тренером по физподготовке Рамилем Шариповым, тренером по физподготовке Дмитрием Горяиновым и тренером вратарей Даниэлем Тудором.

После четвертого тура Первой лиги с поста главного тренера «Торпедо» был отправлен в отставку Олег Кононов, на тот момент команда набрала одно очко. В трех следующих играх исполняющим обязанности главного тренера был Кирильчик. Столичная команда под его руководством одержала одну победу и потерпела два поражения. «Торпедо» по итогам семи туров набрало четыре очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.