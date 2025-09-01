Осинькин сменил Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи»

1756723413

вчера, 13:43

Россиянин Игорь Осинькин сменил испанца Роберта Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом «Спорт-экспрессу» сообщил президент клуба Борис Ротенберг.

После семи туров Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) «Сочи» набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена, — сказал Ротенберг. — Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь „Барселоны“, которые сами все должны делать. Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать, он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент».