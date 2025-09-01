 
Осинькин сменил Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи»

вчера, 13:43

Россиянин Игорь Осинькин сменил испанца Роберта Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом «Спорт-экспрессу» сообщил президент клуба Борис Ротенберг.

После семи туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена, — сказал Ротенберг. — Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь „Барселоны“, которые сами все должны делать. Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать, он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент».

cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 08:50
Вы что, хотите, чтобы Карпин из Спартака сделал Динамо 2.0?
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 01:07, ред.
при чем тут Морено, Сочи на шару оказался на 4ом месте обойдя Урал на ленточке, не понятно как, который весь сезон шел в 3ойке, с Осинькиным тоже самое будет
ABir
ABir
вчера в 22:02
Хорошие специалисты не остаются без работы. Игоря не справедливо убрали из КС, но скоро он заставит говорить о себе и Сочи, удачи Игорю с Сочи!
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:45
Спартак ждёт, когда освободится Валера.
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:29
Не уверен, что именно Осинкин станет той "пожарной командой", которая спасёт Сочи.
Он в КС, как я понимаю, общался с футболёрами, которых, в основном, знает ещё с детства по "Чертаново" настолько нежно, что они же, НО уже ВЗРОСЛЫЕ спортсмены, к его "требованиям" стали относиться, судя по провалу КС, как-то несерьёзно.
Жёсткости в хорошем понимании этого слова у Осинкина нет.
cska1948
cska1948
вчера в 19:29
«Спартак» проспал тренера, который мог изменить игру команды в лучшую сторону. В «Спартаке» дождутся зимы и в очередной раз поменяют шило на мыло.
KnowSoccer
KnowSoccer ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:57
Оформление поменялось, есть удобные вещи - как, например, слева матчи и разбивка (наконец-то!!!) по турнирам. Но сверху (где это раньше было) пустота. И лента новостей пропала, хотя она тоже слева была удобной (твой интересны выше, общее ниже). Вот можно колонку с матчами справа поставить.
И вернуть бы раздел статей / блогов туда, где он был
pfctr5pcrw7z
pfctr5pcrw7z
вчера в 16:54
Морено на долго не хватило, пусть сердце побережет
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:00
Позволю 5 копеек со своей колокольни. Ежели не запамятовал, в ответном матче с "НН" в стыках, когда прошли в РПЛ, испанца на скамейке тренерской не было. Но с учетом того, что ФК "Сочи" вышел в элитный дивизион ( неважно как это произошло, я не об этом), как-то тренера решили оставить. Понятно неустойка.т.д. и.т.п. И тут. ох ты епт. Постараюсь эфир не засорять, но за И.В. Осинькина рад. Не ведаю, что у негго получится, но на мой исключительно сугубо субъективный взгляд тренер эа работой которого как минимум будет интересно понаблюдать. Ка-то так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:58
Дело в том, что Ротенберг взял фк Сочи не из любви к футболу, а из любви к недвижимости. Стадион Фишт - лакомый кусок для него, равно как и много еще чего в Олимпийском Сочи. А фк Сочи как обоснование претензий на стадион Фишт. Это в перспективе.
КЭТиК
КЭТиК ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 15:50
Без призов совсем не интересно.
А ВИП-статус у меня до 2040 года...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:29
Это весомый аргумент, но я не о том.

Хозяевам может надоесть ФК Сочи, могут появиться другие приоритеты.

История Анжи показательна, а там клуб был более сильным, более грандиозным проектом.

Так что как минимум может Сочи уйти в тень через год-два, уже будет где-то вне высшей лиги и ещё менее популярным. Я бы не удивился такому развитию событий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:28
Испанец хоть целый и здоровый вернётся домой. Ну или относительно здоровый...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:21
По той очевидной причине, что у Ротенберга нет проблем с деньгами и есть влиятельные друзья и покровители в Газпроме.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 15:11
Почему Вы так уверены что клуб будет долго жить?
матос
матос ответ васо ивасо (раскрыть)
вчера в 15:11
+++++++ 100500 !!! Вы правы!
Вещий
Вещий
вчера в 15:06
А ничего так сюжет. Первый же матч Осинькина против Крыльев.... :)))

Зиньковский, Коваленко, Ежов... Осинькину есть через кого донести свои мысли до команды. Уверен, что Сочи сильно изменится. Замена ожидаема. И именно на Осинькина.... так что, Игорь Витальевич, доброго пути.... Недолго отдыхал.... :)))

Пи.Си. Кстати, Ежов, Зиньковский, Коваленко - это же ребята, что уже были у Осинькина в Крыльях, как будто под него состав набирали, а не под Морено.... :)))
васо ивасо
васо ивасо
вчера в 15:04
верните старое оформление сайта ! че за дичь
Vilar
Vilar
вчера в 14:53
Игроки Сочи на шару оказались в рпл, рассчитывают и дальше продолжать под крылом Ротенберга, стимул один: уверенность в зарплате, проиграют-выиграют, до фени, как Химки не разгонят.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:41
Ну вот Осинькин уже не безработный.
1 984
1 984 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:27
Я так и подумал), ведь в первом вашем письме пользователю вы предложили ему ВИП. Хорошо, что во втором запросили адрес. Теперь справедливость будет восстановлена. 👍
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:25
Все правильно и поделом. Команда летит в пропасть и нужны новые люди для исправления ситуации. Я думаю в лице Осинькина они это сделают...
nik9373
nik9373 ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 14:14
Я тоже был ошарашен. "Эффективные менеджеры" опять свои кривые лапы сунули.
112910415
112910415
вчера в 14:11
грустно получилось с неравнодушным испанцем ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 14:10
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, в чём именно проблема.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 14:05
А что с сайтом на полном версии?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:57
Ротенберг дал четко понять, что бывшему тренеру сб. Испании нечего делать в РПЛ. Ему не хватает для этого квалификации. Круто!
Гость
