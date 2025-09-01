Осинькин сменил Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи»

Россиянин Игорь Осинькин сменил испанца Роберта Морено на посту главного тренера футбольного клуба «Сочи». Об этом «Спорт-экспрессу» сообщил президент клуба Борис Ротенберг.
После семи туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» набрал 1 очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.
«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена, — сказал Ротенберг. — Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь „Барселоны“, которые сами все должны делать. Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать, он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент».
Зиньковский, Коваленко, Ежов... Осинькину есть через кого донести свои мысли до команды. Уверен, что Сочи сильно изменится. Замена ожидаема. И именно на Осинькина.... так что, Игорь Витальевич, доброго пути.... Недолго отдыхал.... :)))
Пи.Си. Кстати, Ежов, Зиньковский, Коваленко - это же ребята, что уже были у Осинькина в Крыльях, как будто под него состав набирали, а не под Морено.... :)))
