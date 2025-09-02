1756793177

вчера, 09:06

Испанец Роберт Морено расторг контракт с футбольным клубом «Сочи» по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с 47-летним специалистом команду покинут и его помощники. Обновленный тренерский штаб будет представлен в ближайшее время. Ранее президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что команду возглавит Игорь Осинькин.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. По итогам сезона-2023/24 сочинская команда заняла последнее, 16-е место в Мир — Российской премьер лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны. Спустя год «Сочи» вернулся в РПЛ , обыграв в стыковых матчах «Пари Нижний Новгород». В 2019 году Морено возглавлял сборную Испании, также он работал главным тренером в «Монако» и испанской «Гранаде».