«Байер» уволил тренера тен Хага после двух матчей чемпионата Германии

вчера, 12:56

Футбольный клуб «Байер» расторг контракт с нидерландским главным тренером Эриком тен Хагом после двух матчей чемпионата Германии. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Тен Хаг возглавил «Байер» в мае 2025 года, контракт со специалистом был рассчитан до 2027 года. В матче первого тура чемпионата Германии «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а затем сыграл вничью с «Вердером» (3:3), ведя со счетом 3:1 и имея численное преимущество.

Тен Хагу 55 лет, с 2022 по 2024 года он работал в английском «Манчестер Юнайтед». Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок лиги (2023). До этого тен Хаг с 2017 года тренировал «Аякс». Под его руководством команда из Амстердама трижды становилась чемпионом Нидерландов, два раза выигрывала кубок страны и один раз — Суперкубок Нидерландов. В сезоне-2018/19 «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов и уступил по сумме двух матчей английскому «Тоттенхэму».

С октября 2022 года «Байером» руководил испанец Хаби Алонсо, который покинул клуб по окончании сезона-2024/25 и возглавил испанский «Реал». Вместе с Алонсо «Байер» впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны.