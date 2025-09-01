 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2025/2026

«Байер» уволил тренера тен Хага после двух матчей чемпионата Германии

вчера, 12:56

Футбольный клуб «Байер» расторг контракт с нидерландским главным тренером Эриком тен Хагом после двух матчей чемпионата Германии. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Фабрицио Романо.

Тен Хаг возглавил «Байер» в мае 2025 года, контракт со специалистом был рассчитан до 2027 года. В матче первого тура чемпионата Германии «Байер» проиграл «Хоффенхайму» (1:2), а затем сыграл вничью с «Вердером» (3:3), ведя со счетом 3:1 и имея численное преимущество.

Тен Хагу 55 лет, с 2022 по 2024 года он работал в английском «Манчестер Юнайтед». Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2024) и Кубок лиги (2023). До этого тен Хаг с 2017 года тренировал «Аякс». Под его руководством команда из Амстердама трижды становилась чемпионом Нидерландов, два раза выигрывала кубок страны и один раз — Суперкубок Нидерландов. В сезоне-2018/19 «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов и уступил по сумме двух матчей английскому «Тоттенхэму».

С октября 2022 года «Байером» руководил испанец Хаби Алонсо, который покинул клуб по окончании сезона-2024/25 и возглавил испанский «Реал». Вместе с Алонсо «Байер» впервые стал чемпионом Германии и выиграл кубок страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЗырянова избрали председателем правления «Зенита»
30 августа
Официально«Бешикташ» объявил имя нового главного тренера после отставки Сульшера
30 августа Фото
Слухи«Фенербахче» выплатит уволенному Моуриньо 15 млн евро неустойки
29 августа
«Фенербахче» уволил Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов
29 августа
Официально«Бешикташ» объявил об отставке Сульшера
29 августа
Экс-пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему Романцев покинул клуб
27 августа
 
Сортировать
Все комментарии
RomarioBrazil
RomarioBrazil
сегодня в 07:08, ред.
Ну, после такого дорога этому физруку только в Голландию. Хотя, понятное дело, что руководство Байера поторопилось. Байер-это не Реал или Барселона. Здесь не должны увольнять тренеров после пары туров.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:32
Посмотрим сколько продержится Байер и сохранит ли прописку
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:11
Правильно! Чего тянуть кота за причиндалы? В МЮ тянули-тянули и где оказались? ТХ не место в большом футболе!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:45
Возможно ЭТХ на повышенных тонах просил усилить состав, раз руководство хочет выиграть Бундеслигу и ЛЧ.)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Ну сейчас Тренер Лейпцига "дает жару")) 0:6 от Баварии вроде)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:19
Байер и без Хага поплыл бы
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:36
Зря они уволили за 2 тура Хаг еше не успел поработать с командой
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:30
Интересно за что уволили, не уж то за 2 матча получилось увидеть будущее, как они с Хагом вылетают во вторую бундеслигу)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:24
Байер должен был посмотреть матчи МЮ при Тен Хага в последний сезон, прежде чем приглашать физрука)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:06
А вообще то странно, так быстро реагировать на ситуацию. Сейчас многие из Мю даже восхищаются нидерландцем, на фоне Аморима.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:03
Ну если они в тренерской деятельности не пересекались, значит ученик в чем то другом.
А именно в неустойках. Даже Жозе не мог так успешно получить желаемое,приходилось пару лет пыхтеть. А этот просто Гений, вместо того что бы прозябать, показал фармацевтам матчи Аякса и сказал выйдем в полуфинал ЛЧ. Но те и поверили.... Теперь есть бабло,что бы на побережье полежать не с пустым животом. Там же из Турции его учитель летит.
Bombon
Bombon ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:54, ред.
А кто же знает, чего его назначили. За последних лет 10 было немало странных назначений тренеров в разных клубах. А в некоторых тренеров давно пора гнать, но их держат. Наверное руководители деградируют. Другого объяснения у меня нет
DXTK
DXTK ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 16:54
А почему тен Хаг ученик Моуриньо? вроде они в клубах не пересекались.....зато он вроде как в Баварии вернее вторую команду тренькал с 13 по 15 год когда главную команду возглавлял Гвардиола.......

PS И потом как можно сравнивать Моуриньо и Тен Хага.....ранний Моуриньо это образец как должен выглядеть идеальный соврмененный тренер, с чемпионским характером..... тен Хаг с ним и рядом не стоит, да и стоять никогда не будет уже .........это сейчас можно шутить над ним про его неустойки....и то Жозе даже сейчас может выиграть что-то а поездка в турцию просто особенный сделал поворот не в том направлении и все...... Моура и сейчас позовут в любую лигу даже из ТОП....а вот тен Хаг придеся вернуться в родной чемпионат
DXTK
DXTK ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 16:39
Можно вместо Абаскаля взять и Тедеско........если не занят)))))))) ну хотя бы в немецком чемпионате варился........
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:38
Тен Хааг великолепный ученик Жозе,он его даже превзошёл.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:36, ред.
Клопп его трансфер в РБ Лейпциг сразу заброковал,а аптекари хотели его пилюлями напичкать,что бы его попёрло.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:34
Можно в рекорды Гиннесса заносить.
DXTK
DXTK ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 16:33
Да и с тен Хагом каши не сваришь))))))) просто они сразу поняли чем это закончится, чтобы потом не вылететь из бундеслиги.....и еще вопрос как его взяли в Байер? Руководство команды рассчитывает побороться в перспективе за титул, даже за ТОП 4 за места в ЛЧ и ставят тренера которого выперли по середине сезона из МЮ из-за невнятной игры.........чем они руководствовались????

PS Лучше бы они Постекоглу поставили бы..............на 2 сезон трофей обеспечен проверенно Тоттенхэмом.......а Байер в перспективе это английский Тоттенхэм.
Bombon
Bombon ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Здесь не важно кто будет тренером. Руководство ставит нереальные задачи. Нынешний Байер врядли сможет выйграть чемпионат. Состав слабоват. Да, Тен Хаг весьма слабый тренер. Но конкретно для Байера ничего не изменится. Его вообще можно было не назначать, а пригласить Абаскаля. Результат был бы примерно тот же, только зарплата и неустойка меньше
AKH
AKH ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:52
В моей стране, если ты не особа приближенная к императору, шансов нет :)
DXTK
DXTK
вчера в 15:37
Почему то все называют Гвардиолу лысым шарлатаном, когда Тен Хагу данное прозвище подошло бы больше, после этого......а ведь кто-то после Аякса я помню, видел его тренером Барселоны,..........и где вы все?... но хорошо что поставили тогда Хави, иначе голландец загнал бы клуб еще ниже..........

В Байере видимо не смотрели на игры МЮ, раз подписали его,.......тен Хаг продержался 2 матча в Байере, а в МЮ думали над его отставкой 2 сезона.......сейчас также думают над Аморимом))))))))).......теперь понимаете в какой ситации некогда великий клуб.

PS тен Хаг продержался 2 матч в бундеслиге, в АПЛ де Бур 4 игры у руля Кристал Пэласа....... как видим голладский футбол вернее школа тренеров резко деградировала........ ушли ван Гал, Хиддинк, Адвокат.....и все......дальше не видно хороших специалистов........
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ AKH (раскрыть)
вчера в 15:19
Можно начать пробовать себя в тех профессиях и родах деятельности что способны быстро принести очень много денег. Конечно, не все смогут везде преуспеть и даже просто иметь такую возможность, но в развитых странах по большей части очень разные люди очень многого могут добиться, важно порой просто решиться и не бросать какое-то дело, даже если по-началу не очень идёт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 15:17
А лучше было ждать до длительных провалов, как Манчестер Юнайтед с Аморимом?
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:04
В прошлом сезоне Алонсо и Байер начали сдуваться. А в этом сезоне распродали лидеров и толковых игроков и нормальных не купили.
Руководство Байера думает что щас придет другой тренер и они возьмут 1е место??? Максимум 3-е.

С ЭТХ если бы купили нужных игроков и дали время они бы в Еврокубках хорошо показали бы себя.
Сейчас будет барахтаться Байер. Тупое Руководство!!!
AKH
AKH
вчера в 15:03
Назначьте меня на один долбанный матч хоть в Аугсбург и дайте неустойку лишь 1 лям евро. Больше не попрошу. Задолбало пахать.. Как люди куют бабло, прям диву даюсь.. Аж зависть берет.. Попил немецкого пива, посидел два матча бесплатно посмотрев футбол и на те неустоечка, что б не обижался..
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 14:58
Как я и говорил ранее: видимо, руководство нанимало Эрика только ради того, чтобы сделать его крайним после того, как продали всех ведущих футболистов и на их место купили всякий шлак
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 14:51
Он похоже только в Голландии тренер
ta33ct4u7jje
ta33ct4u7jje
вчера в 14:48
Лысого физручину очень быстро вывели на чистую воду, а потом сразу и на выход
asf2y29er43k
asf2y29er43k
вчера в 14:43
ДенХаг и там успел всех разочаровать
112910415
112910415
вчера в 14:19
всё совсем печально
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 