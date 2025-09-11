Эриксен будет выступать за «Вольфсбург»

«Байер» — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.09.2025) В третьем туре чемпионата Германии «Айнтрахт» приедет в гости к «Байеру».

«Арсенал» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (9.09.2025) В четвертом туре АПЛ «Арсенал» принимает на своем поле «Ноттингем Форест». Мы

«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025) В рамках четвертого тура АПЛ в гости к «Борнмуту» приезжает «Брайтон». Мы

«Фулхэм» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (13.09.2025) В четвертом туре АПЛ «Фулхэм» на своем поле принимает «Лидс». Предлагаем вам