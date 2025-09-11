Эриксен будет выступать за «Вольфсбург»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга».
33-летний датчанин в качестве свободного агента переехал в Германию. Он впервые сыграет в Бундеслиге. Предыдущей командой Эриксена был «Манчестер Юнайтед».
Исправили время матча.
