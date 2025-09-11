  • Поиск
Эриксен будет выступать за «Вольфсбург»

вчера, 09:37

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком «Вольфсбурга».

33-летний датчанин в качестве свободного агента переехал в Германию. Он впервые сыграет в Бундеслиге. Предыдущей командой Эриксена был «Манчестер Юнайтед».

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:30
Мужик с железными сердцем и яйцами 💪
Брулин
Брулин
вчера в 10:49
Отличный переход. Там еще сможет пару лет творить свою диспетчерскую магию 100%. Кристиан шикарный игрок.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:19
Здравствуйте.

Исправили время матча.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:53
Только в МЮ такой умный игрок как Эриксен, не пригодится. Настолько команда в кризисе
29n95q334jde
29n95q334jde
вчера в 09:39
Для волчишек это будет серьёзным усилением
