Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыГермания. Бундеслига 2025/2026

В «Баварии» заявили, что не выкупят Джексона у «Челси»

сегодня, 17:53

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб не станет выкупать у «Челси» арендованного на текущий сезон форварда Николаса Джексона.

«Если кого-то раздражает плата за аренду: это были не 16,5 млн евро, потому что игрок и его агент сами заплатили 3 миллиона евро», — сказал Хенесс журналу Kicker.

«Это означает, что игрок фактически обошелся нам в 13,5 млн. И это совсем не проблема, потому что если вы покупаете игрока за 80 миллионов, он также обойдется вам в среднем в 16 миллионов в год, так что 13 миллионов — это не проблема».

Также Хенесс объяснил, почему Джексон не останется в Мюнхене:

«Большие деньги должны быть выплачены только в том случае, если он сыграет 40 матчей в стартовом составе. Он никогда этого не сделает».

salleeh
salleeh
сегодня в 19:20
Старый скупердяй стал уже мыслить вслух…
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:55
Мдэ.. ждем комментарий от Джексона, после окончания сезона)
AleS
AleS
сегодня в 18:39
Не знаю, либо он такого не говорил, либо дед таблетки забыл выпить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:39
Непутёвый Джексон)))вроде дорогой игрок, но все знают, что не забивкой. И что не оправдает вложения.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:21
Говорить такое в открытую, это либо тупость, либо маразм старческий
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 18:05
Что-то он его сразу закапывает … Так нельзя говорить . Баварские старперы уже давно загоняют .
Comentarios
Comentarios
сегодня в 18:05
Вообще удивился что они им заинтересовались
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:03
Игрок ещё не одного матча не отыграл за Баварию, а уже «мотивировали»😁
В любом случае спасибо за 16.5 млн за аренду
