В «Баварии» заявили, что не выкупят Джексона у «Челси»

1757256808

сегодня, 17:53

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что мюнхенский клуб не станет выкупать у «Челси» арендованного на текущий сезон форварда .

«Если кого-то раздражает плата за аренду: это были не 16,5 млн евро, потому что игрок и его агент сами заплатили 3 миллиона евро», — сказал Хенесс журналу Kicker.

«Это означает, что игрок фактически обошелся нам в 13,5 млн. И это совсем не проблема, потому что если вы покупаете игрока за 80 миллионов, он также обойдется вам в среднем в 16 миллионов в год, так что 13 миллионов — это не проблема».

Также Хенесс объяснил, почему Джексон не останется в Мюнхене:

«Большие деньги должны быть выплачены только в том случае, если он сыграет 40 матчей в стартовом составе. Он никогда этого не сделает».