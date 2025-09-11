  • Поиск
В РФС опровергли утверждение о засилье легионеров в российском футболе

вчера, 11:58

Количество легионеров в чемпионате России составляет 42% от общего числа игроков, поэтому о засилье иностранцев в первенстве страны говорить ошибочно. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в комментарии порталу Vseprosrpot заявил, что ощущает засилье иностранцев в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Соотношение времени на поле между российскими и иностранными игроками: у иностранцев 42 процента, у россиян — 58. Поэтому о каком-то засилье нельзя говорить, статистика это опровергает. Если хотим увеличить качество иностранцев, то есть разные механизмы», — сказал Митрофанов.

Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:07, ред.
Пока Валере на несколько солянок хватает никто и не почешется
112910415
112910415
вчера в 13:41
маловато ему 42 ?!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:31
Главный и решала в этом вопросе другой...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:39
И что, 42% это считается нормой? За кого нас принимает Генеральный секретарь Российского футбольного союза господин Митрофанов? Правда у него есть формальное оправдание — он озвучил не своё мнение. Дегтярев, ты Министр, прокомментируй слова этого человека. Помни, ты главный, как решишь, так и будет. И ещё, будь осторожен...
Vilar
Vilar
вчера в 12:18
По Митрофанову засилье, когда в рпл будет 99% легионеров. А ничего, что чемпион страны Краснодар вышел на игру с ЦСКА и в основном составе 8 (восемь!) легионеров? Дегтярёва уже "успокоили" и по потолку зарплат, и по количеству легионеров. Газпром рулит.
