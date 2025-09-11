1757581139

вчера, 11:58

Количество легионеров в чемпионате России составляет 42% от общего числа игроков, поэтому о засилье иностранцев в первенстве страны говорить ошибочно. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в комментарии порталу Vseprosrpot заявил, что ощущает засилье иностранцев в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ).

«Соотношение времени на поле между российскими и иностранными игроками: у иностранцев 42 процента, у россиян — 58. Поэтому о каком-то засилье нельзя говорить, статистика это опровергает. Если хотим увеличить качество иностранцев, то есть разные механизмы», — сказал Митрофанов.