РФС не рассматривает перенос матча «Броук Бойз» в Кубке России

вчера, 16:46
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)-:-Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойз19:30 Не начался

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант переноса матча третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России между командой «Броук Бойз» из Медиалиги и подмосковным «Сатурном». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров сообщил, что 17 игроков команды отравились.

«Вопрос о переносе матча „Броук Бойз“ в Фонбет — Кубке России не рассматривается», — сообщили в пресс-службе РФС.

Матч между «Броук Бойз» и «Сатурном» пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты «Броук Бойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.

Источник: itar-tass.com
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:34
Я вообще не знаю, кто это?
nubom
nubom
вчера в 18:28
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:22
    РФС Видно считает , что «Броук Бойз» способны найти недостающих в составе игроков в кратчайшие сроки...)))
    Брулин
    Брулин
    вчера в 17:16
    Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
    Гость
