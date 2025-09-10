РФС не рассматривает перенос матча «Броук Бойз» в Кубке России

1757511967

вчера, 16:46

Российский футбольный союз ( РФС ) не рассматривает вариант переноса матча третьего раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России между командой «Броук Бойз» из Медиалиги и подмосковным «Сатурном». Об этом сообщили в пресс-службе РФС .

Ранее президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров сообщил, что 17 игроков команды отравились.

«Вопрос о переносе матча „Броук Бойз“ в Фонбет — Кубке России не рассматривается», — сообщили в пресс-службе РФС .

Матч между «Броук Бойз» и «Сатурном» пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты «Броук Бойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре, после чего появились сообщения об отравлении.