1757582243

вчера, 12:17

Российский футбольный союз ( РФС ) поднимет вопрос о введении пожизненного запрета главному инвестору подмосковных «Химок» и всему руководству клуба на футбольную деятельность. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«Мы возбудили дело в контрольно-дисциплинарном комитете о привлечении к ответственности руководства „Химок“, допустившего прекращение профессионального статуса клуба. Будет рассмотрен вопрос в отношении Садыгова. Если будет принято решение, то буду обращаться в ФИФА [Международную федерацию футбола] для распространения на все футбольные страны. Речь идет о пожизненном запрете на футбольную деятельность», — сказал Митрофанов.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

В отношении Садыгова ведется дело о крупном мошенничестве. Как сообщал турецкий портал Serik Postasi, Садыгов в середине июня стал владельцем клуба «Серикспор Беледиеспор», выступающий в Первой лиге Турции, втором по силе дивизионе чемпионата страны.