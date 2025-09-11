  • Поиск
Экс-инвестору «Химок» хотят установить запрет на футбольную деятельность

вчера, 12:17

Российский футбольный союз (РФС) поднимет вопрос о введении пожизненного запрета главному инвестору подмосковных «Химок» Туфану Садыгову и всему руководству клуба на футбольную деятельность. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

«Мы возбудили дело в контрольно-дисциплинарном комитете о привлечении к ответственности руководства „Химок“, допустившего прекращение профессионального статуса клуба. Будет рассмотрен вопрос в отношении Садыгова. Если будет принято решение, то буду обращаться в ФИФА [Международную федерацию футбола] для распространения на все футбольные страны. Речь идет о пожизненном запрете на футбольную деятельность», — сказал Митрофанов.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

В отношении Садыгова ведется дело о крупном мошенничестве. Как сообщал турецкий портал Serik Postasi, Садыгов в середине июня стал владельцем клуба «Серикспор Беледиеспор», выступающий в Первой лиге Турции, втором по силе дивизионе чемпионата страны.

sv_1969
sv_1969
вчера в 13:46
Это надо было сделать еще ВЧЕРА! Таких типОв сажать в принципе надо!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:38
Надо привлечь к уголовной ответственности этого тира и выжать ордер на его уголовный розыск .
Гость
