Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов РПЛ

1757341212

сегодня, 17:20

Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) на несколько недель. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза ( РФС ) для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров.

«Министр регулярно встречается с руководством разных спортивных федераций и лиг. Перенос таких мероприятий периодически происходит — это обычная практика. Это связано с дополняющимся графиком министра. Запланированная встреча с руководством РФС , РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели», — сообщили в пресс-службе Минспорта.

Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Также он допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.