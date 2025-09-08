  • Поиск
Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов РПЛ

сегодня, 17:20

Министерство спорта РФ перенесло встречу с представителями клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) на несколько недель. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров.

«Министр регулярно встречается с руководством разных спортивных федераций и лиг. Перенос таких мероприятий периодически происходит — это обычная практика. Это связано с дополняющимся графиком министра. Запланированная встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов обязательно состоится в ближайшие недели», — сообщили в пресс-службе Минспорта.

Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Также он допустил введение потолка зарплат в чемпионате России.

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:39
Дегтярев, смотри не сгори на работе. Научись планировать рабочее время, всё-таки ты Министр! А повестку, я понимаю, так и не подготовили?
f5s5xrk9p75r
f5s5xrk9p75r
сегодня в 18:11
Чиновники давно считают и клубы, да и народ своей собственностью! Никакого уважения!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:51
Просто Миша ещё не получил рекомендацию сверху...)
Брулин
Брулин
сегодня в 17:48
Царёк изволил отложить , они сильно заняты .
Брулин
Брулин
сегодня в 17:47
Встреча Минспорта и клубов РПЛ для обсуждения лимита и потолка зарплат перенесена из-за графика министра Дегтярева: «Вопрос «не горит»
