КДК РФС рассмотрит поведение футболистов «Броук Бойз» в матче Кубка России

вчера, 11:32
СатурнЛоготип футбольный клуб Сатурн (Раменское)0 : 2Логотип футбольный клуб БроукБойз (Москва)БроукБойзМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение футболистов команды Медиалиги «Броук Бойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Кубка России против клуба «Леон Сатурн». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Броук Бойз» на выезде обыграл «Леон-Сатурн» со счетом 2:0.

«Болельщики „Леон-Сатурн“ скандировали выражения в адрес судьи и бросали бутылки в сторону скамейки. Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды „Броук Бойз“ — шесть предупреждений», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится 19 сентября.

Источник: itar-tass.com
nrcyhswq5gfz
nrcyhswq5gfz
вчера в 14:50
Названия у команд чуждые нашему слуху, и соответственно болельщики ведут себя, думая, что они на Диком Западе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:39
Надо же, у этих с поведением тоже нелады - всё, как у настоящих профессионалов. Надеюсь в том матче, в котором играл Медведев, подобных проблем не было. РФС, похоже, не хочет заниматься поведением болельщиков. А зачем? Самое распространённое нарушение приносит постоянный доход в виде штрафов. Как можно от этого отказаться?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:28
    112910415
    112910415
    вчера в 12:58
    медиаторы, что с них взять ! )
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:33, ред.
    КДК надо постараться войти в их положение - ещё не совсем отошли от действия токсинов...)))
