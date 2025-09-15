КДК РФС рассмотрит поведение футболистов «Броук Бойз» в матче Кубка России

1757925138

вчера, 11:32

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит поведение футболистов команды Медиалиги «Броук Бойз» в матче третьего раунда «пути регионов» Кубка России против клуба «Леон Сатурн». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Броук Бойз» на выезде обыграл «Леон-Сатурн» со счетом 2:0.

«Болельщики „Леон-Сатурн“ скандировали выражения в адрес судьи и бросали бутылки в сторону скамейки. Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды „Броук Бойз“ — шесть предупреждений», — сказал Григорьянц.