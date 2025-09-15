  • Поиск
КДК РФС рассмотрит поведение игроков и тренеров «Спартака»

вчера, 11:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение игроков и тренеров «Спартака» в матче Мир — Российской премьер-лиги с «Динамо». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. У «Спартака» из футболистов были предупреждены Руслан Литвинов, Александр Джику, Кристофер Мартинс и Наиль Умяров. Красные карточки получили главный тренер Деян Станкович и тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио.

«Будет рассмотрено неподобающее поведение команды „Спартак“ — четыре футболиста были предупреждены, удалены два официальных лица в составе одной команды», — сказал Григорьянц.

«Также будут рассмотрены выходы представителей тренерского штаба „Спартака“ за пределы технической зоны (Станкович, Бривио и Ненад Сакич). Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи», — добавил он.

Заседание КДК РФС пройдет 19 сентября.

Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:09
С этим предложением надо обращаться в МИД.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 14:38
Вспоминая Романцева, понимаешь, что то что сейчас позор для Спартака.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:19
Полностью тебя Толя подерживаю. Деситиголовое безмозглое руководство Спартака приволокла эту наволоч на наши головы ( я имею ввиду в основном конечно больльщиков команды) ...гнать поганой метлой всех этих бородачей...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:00
А какие трудности есть, чтобы провести заседание раньше?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:34
К сожалению это не во власти КДК, но я бы предложил депортировать Станковича из РФ без права возвращения за грубое неуважение норм поведения официальных лиц, носящее оскорбительный характер для нашей страны. До каких пор воинствующее быдло будем терпеть.
Гость
