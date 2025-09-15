1757924712

вчера, 11:25

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит поведение игроков и тренеров «Спартака» в матче Мир — Российской премьер-лиги с «Динамо». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. У «Спартака» из футболистов были предупреждены Руслан Литвинов, Александр Джику, Кристофер Мартинс и Наиль Умяров. Красные карточки получили главный тренер Деян Станкович и тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио.

«Будет рассмотрено неподобающее поведение команды „Спартак“ — четыре футболиста были предупреждены, удалены два официальных лица в составе одной команды», — сказал Григорьянц.

«Также будут рассмотрены выходы представителей тренерского штаба „Спартака“ за пределы технической зоны (Станкович, Бривио и Ненад Сакич). Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи», — добавил он.