Мареска сообщил о серьезной травме Палмера

вчера, 09:47

Наставник «Челси» Энцо Мареска объяснил замену Коула Палмера на 21-й минуте матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

У него проблема с пахом, он выбыл надолго. Коул не был готов на 100%, но он хотел сыграть в этой игре... так что усилия были огромными, но после 20 минут он решил, что это уже слишком.

R. Carlos
R. Carlos ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 18:40
А где группа без призов ?
Как найти ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:26
Вы удивленное лицо Палмера видели перед заменой?😁 Походу трусливый Мареско поплыл не хило так…Ок, если даже травма, зачем он поменял атакующего игрока и выпустил игрока центра поля? А до этого уже сняв с игры обоих вингеров Эстевао и Нету
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:30, ред.
А как его вообще с проблемами паха выпустили на игру ?? Сыграть он сильно хотел ? Да мало ли че он там хотел ! Его из больницы то отпускать нельзя было с такими делами...!

После КЧМ я был о Мареске нормального мнения, но теперь... Да и вообще..., ладно Мареска начудил, но куда смотрел мед. персонал Челси ? Эти то вабче безголовые, если не сказать, вредители.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:08
Здоровья Коле! Без него Челси впереди слабоват
1 984
1 984 ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 10:02
Так я и говорю. Приходите в группу Без призов. Там не нужно писать отзывы. У всех участников равные возможности, независимо от их активности на сайте. Только прогнозы и всё.
Что же касается, ставок на исходы - тут я с вами не соглашусь. Чем богаче линия, тем интереснее. Я предпочитаю ставить на тоталы общие и команд в отдельности. Люблю форы (помянем их на этом сайте). Впрочем, линию всё больше кастрируют и недалеко тот день, когда одни исходы и останутся.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:53
Жалко,хороший полузащитник !
