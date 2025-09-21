Мареска сообщил о серьезной травме Палмера

Наставник «Челси» объяснил замену на 21-й минуте матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

У него проблема с пахом, он выбыл надолго. Коул не был готов на 100%, но он хотел сыграть в этой игре... так что усилия были огромными, но после 20 минут он решил, что это уже слишком.