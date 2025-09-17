Головин пропустит из-за травмы несколько недель

1758100542

вчера, 12:15

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» пропустит из-за травмы бедра несколько недель. Об этом сообщило агентство AFP .

Ранее Головин не вошел в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против «Осера». Главный тренер «Монако» Ади Хюттер объяснил отсутствие россиянина мерами предосторожности.

Дополнительные обследования, проведенные на этой неделе, выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра. Из-за травмы 29-летний футболист точно не сможет помочь команде в первых матчах Лиги чемпионов против «Брюгге» и «Манчестер Сити».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе клуба девять очков в четырех играх.