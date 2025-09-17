  • Поиск
Головин пропустит из-за травмы несколько недель

вчера, 12:15

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин пропустит из-за травмы бедра несколько недель. Об этом сообщило агентство AFP.

Ранее Головин не вошел в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против «Осера». Главный тренер «Монако» Ади Хюттер объяснил отсутствие россиянина мерами предосторожности.

Дополнительные обследования, проведенные на этой неделе, выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра. Из-за травмы 29-летний футболист точно не сможет помочь команде в первых матчах Лиги чемпионов против «Брюгге» и «Манчестер Сити».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе клуба девять очков в четырех играх.

Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Пожелаю Александру здоровья - травма видно не совсем простая, если на её лечение потребуется несколько недель...
7tz88ysct3sn
7tz88ysct3sn
вчера в 16:34
Здоровья Александру, без него ПСЖ уйдет в отрыв
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:17
Скорейшего ему выздоровления.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:02
Он сказал, что по завершении контракта вернется на Родину в Сибирь и будет заниматься детским футболом.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:52
А статистика у Головина не очень. Это я к тому, что если у российских клубов возникнет предметный интерес к этому человеку, они должны учитывать все ЗА и ПРОТИВ. Раньше Александр считался самым лучшим игроком России. Нынешний Головин точно не стоит тех денег, которые запросит его агент первым делом. Интересно, в каком клубе всплывёт Александр?
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:10
Да уж не даёт Сане травмы нормально играть. Здоровья ему!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:09
Вот так игрок превращается в стеклянного. Жаль. Здоровья тебе, Саша
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:02
Скорейшего выздоравления и в бой !!!
