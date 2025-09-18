  • Поиск
Тренер «Монако» заявил, что Головин пропустит около месяца

18 сентября 2025, 12:00

Российский футболист «Монако» Александр Головин пропустит около месяца из-за травмы. Об сообщил главный тренер «Монако» Адольф Хюттер, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг «Монако» проведет матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге».

«Что касается Александра Головина, то он пропустит около месяца», — сказал Хюттер.

Ранее Головин не вошел в заявку на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции против «Осера». Хюттер объяснил отсутствие футболиста мерами предосторожности. AFP сообщало, что дополнительные обследования выявили более серьезную проблему с мышцей правого бедра

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей, забив три гола и сделав одну результативную передачу в разных турнирах. В текущем чемпионате Франции россиянин провел три встречи.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе клуба девять очков в четырех играх.

Alex_67
Alex_67
18 сентября в 13:57
Здоровья Головину! Не часто ли он травмируется? Это вопрос к медицинскому персоналу Монако. Надо разбираться в причинах. Может ему нужен другой режим тренировок или дополнительные упражнения для разминки?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 сентября в 13:47
Хрустальным Саша стал...к сожалению....
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 13:30
Пожелаю Сане быстрейшего выздоровления.
