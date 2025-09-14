  • Поиск
«Зенит» выдает худший старт с 2008 года

вчера, 22:30

«Зенит» показывает худший старт сезона в чемпионате России за последние 17 лет.

По итогам восьми туров сине-бело-голубые набрали всего 13 очков. В последний раз такой результат команда показала в 2008 году, набрав 11 баллов после восьми туров.

В воскресенье «Зенит» сыграл вничью 0:0 с «Балтикой». Команда занимает в таблице 6-е место.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:37
Старт это первые матча 2-3........
А за 8 туров можно было исправить любой "худший старт"....
Но судя по этому туру...никто ничего исправлять не собирается...
Руководство всё спустило на самотёк...
112910415
112910415
сегодня в 00:33
Рекорд вполне можно улучшить. )
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:30
Ну и что нам до этого? Лично я не собираюсь устраивать пляски на костях Зенита. Тем более, где они, кости? Кстати, классик сказал: - "Болейте за своих, а не против чужих!" Я думаю раненый Зенит нужно опасаться. Между прочим, почти у всех наших клубов есть одна плохая особенность — склонность к периодическим спадам в игре. Кто умеет с ними бороться? Мусаев, Галактионов, Карпин?. Я думаю последние тренеры, которые широко использовали для борьбы с ними спортивную науку, это Бесков и Лобановский. Не стоит ждать, что Зенит сдастся без борьбы..
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:51, ред.
Далёкий 2008 год, Бог с ним с неудачным стартом и итоговым пятым местом, зато в том же 2008 год клуб с берегов Невы выиграл Кубок УЕФА, а потом ещё и Суперкубок, а эти трофеи повесомее будут, чем в РПЛ. Жаль, что сейчас наши клубы не участвуют в Еврокубках, а то можно было бы помечтать о дежавю, пусть не в ЛЧ, но в хотя бы в Кубках с более скромным статусом Лиги Европы или Лиги Конференций!
Болейте за своих, а не против чужих!
mjwhtg848p65
mjwhtg848p65
вчера в 22:50
Зенит уже изрядно поднадоел многим
BDA81
BDA81
вчера в 22:32
Будет ещё хуже, если до зимы тренера не смените.
