«Зенит» выдает худший старт с 2008 года

1757878249

вчера, 22:30

«Зенит» показывает худший старт сезона в чемпионате России за последние 17 лет.

По итогам восьми туров сине-бело-голубые набрали всего 13 очков. В последний раз такой результат команда показала в 2008 году, набрав 11 баллов после восьми туров.

В воскресенье «Зенит» сыграл вничью 0:0 с «Балтикой». Команда занимает в таблице 6-е место.