«Зенит» выдает худший старт с 2008 года

«Зенит» показывает худший старт сезона в чемпионате России за последние 17 лет.
По итогам восьми туров сине-бело-голубые набрали всего 13 очков. В последний раз такой результат команда показала в 2008 году, набрав 11 баллов после восьми туров.
В воскресенье «Зенит» сыграл вничью 0:0 с «Балтикой». Команда занимает в таблице 6-е место.
А за 8 туров можно было исправить любой "худший старт"....
Но судя по этому туру...никто ничего исправлять не собирается...
Руководство всё спустило на самотёк...
Болейте за своих, а не против чужих!
