Литвинов из «Сочи» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футболист в 2025-м

26 сентября 2025, 08:30

Защитник «Сочи» чаще других футболистов проверялся Российским антидопинговым агентством ( РУСАДА ) с января по август 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА .

24-летний Литвинов, выступающий за «Сочи» на протяжении двух лет, в 2025 году был протестирован РУСАДА трижды.

По два раза проходили проверку на допинг Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) и Иван Сергеев («Крылья Советов»).