Литвинов из «Сочи» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футболист в 2025-м

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов чаще других футболистов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по август 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА.
24-летний Литвинов, выступающий за «Сочи» на протяжении двух лет, в 2025 году был протестирован РУСАДА трижды.
По два раза проходили проверку на допинг Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»).
Всего с января по август РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА, по шесть игроков петербургского «Зенита», тольяттинского «Акрона», махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива», по пять — «Ростова» и «Краснодара-2», по четыре — казанского «Рубина», грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», московских «Спартака» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород», «Крыльев Советов» и «Балтики», одного — из воронежского «Факела».
