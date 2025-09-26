  • Поиск
Литвинов из «Сочи» — самый проверяемый РУСАДА на допинг футболист в 2025-м

26 сентября 2025, 08:30

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов чаще других футболистов проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по август 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА.

24-летний Литвинов, выступающий за «Сочи» на протяжении двух лет, в 2025 году был протестирован РУСАДА трижды.

По два раза проходили проверку на допинг Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин («Сочи»), Никита Салтыков («Локомотив»), Владислав Саусь («Балтика»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Всего с января по август РУСАДА проверило на допинг 11 футболистов ЦСКА, по шесть игроков петербургского «Зенита», тольяттинского «Акрона», махачкалинского «Динамо» и московского «Локомотива», по пять — «Ростова» и «Краснодара-2», по четыре — казанского «Рубина», грозненского «Ахмата», подмосковных «Химок», московских «Спартака» и «Динамо», а также «Пари Нижний Новгород», «Крыльев Советов» и «Балтики», одного — из воронежского «Факела».

Варвар7
Варвар7
26 сентября в 17:35
Возможно у Славика есть "тайный друг" , который чрезмерно печётся о его здоровье и считает , что лишняя проверка ему не помешает...)
stanichnik
stanichnik
26 сентября в 13:55
Что в этом такого, подумаешь, попросили помочиться в "баночку", это даже не кровь из пальца взять, хотя и эта процедура не такая уж страшная с нынешней медициной. Можно вообще всех футболистов заставлять проходить такие тесты. У нас на предприятии, всех водителей поголовно подвергали прохождению предрейсовых медицинских осмотров и ничего, а тут всего-то три раза за этот год.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969
26 сентября в 13:51
Ну не о чем новость эта! Хоть 4 раза проверят пусть
CCCP1922
CCCP1922
26 сентября в 13:32
Подумаешь, три раза сходил – зато рекорд установил... А сейчас всё подряд подсчитывают.
SpaM-10
SpaM-10
26 сентября в 13:22
А с чем связано? Больше всех пробегает за матч?
9s3yvppsy9sz
9s3yvppsy9sz
26 сентября в 12:03
Неужели он так плохо выглядит
sihafazatron
sihafazatron
26 сентября в 09:25
Что-то ни одной новости не вижу про Лигу Европы.....
nq2vj2chemu3
nq2vj2chemu3
26 сентября в 09:18
Просто у него морда не внушает доверия
