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В РУСАДА пояснили, как выбирают футболистов для проверки на допинг

вчера, 10:35

Слепой жребий является одним из принципов отбора футболистов для тестирования на допинг после окончания матчей. Об этом рассказали в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмены могут отбираться для прохождения процедуры допинг-контроля по жребию, когда инспектор проводит жеребьёвку, например, среди игроков, заявленных в стартовом составе, а также среди запасных. В результате жеребьёвки может выпасть спортсмен, который был в запасе на игру и на поле не выходил.

Также спортсмены могут быть заранее определены для прохождения целевого тестирования. В этом случае инспектор допинг-контроля заранее получает задание протестировать конкретного футболиста.

За прошлый год самым проверяемым российским клубом стал московский «Локомотив».

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Источник: tass.ru
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Шуnя771
Шуnя771 ответ xfuhg2h7yght (раскрыть)
вчера в 12:38
Агент зачем?
Пописать вместо футболиста в банку офицера РУСАДА?))
xfuhg2h7yght
xfuhg2h7yght
вчера в 11:25
На жребий надейся, а агентов всё же нужно иметь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:52
Прям гусарская рулетка получается....:)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:40
Эта организация не прозрачная, есть элементы ручного управления, изъятия в нужное время баночек с мочой нужных спортсменов....
На крыше здания РУСАДА надоть сделать инсталляцию - ошейник, цепь, кость....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:40
Получается, кто-то настучит, а кто-то проверяет...
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