В РУСАДА пояснили, как выбирают футболистов для проверки на допинг

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вчера, 10:35

Слепой жребий является одним из принципов отбора футболистов для тестирования на допинг после окончания матчей. Об этом рассказали в пресс-службе Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ).

Спортсмены могут отбираться для прохождения процедуры допинг-контроля по жребию, когда инспектор проводит жеребьёвку, например, среди игроков, заявленных в стартовом составе, а также среди запасных. В результате жеребьёвки может выпасть спортсмен, который был в запасе на игру и на поле не выходил.

Также спортсмены могут быть заранее определены для прохождения целевого тестирования. В этом случае инспектор допинг-контроля заранее получает задание протестировать конкретного футболиста.

За прошлый год самым проверяемым российским клубом стал московский «Локомотив».