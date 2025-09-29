Уразбахтин считает матч «Кайрат» — «Реал» историческим для Казахстана

1759150301

29 сентября 2025, 15:51

Матч основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» является историческим как для «Кайрата», так и для всего Казахстана. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Кайрата» .

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

«Конечно, матч для нас всех исторический, для всего Казахстана, для клуба, для тренеров и футболистов. Это матч, выходящий за рамки обычного, — сказал Уразбахтин. — Мы все с нетерпением ждем завтрашнюю игру. Футбольный праздник пришел в нашу страну. Мы очень рады, что такой клуб, как „Реал“, приехал в Казахстан. Мы были рады и на жеребьевке, но вдвойне обрадовались, что команда едет к нам. С большим трепетом и надеждами ждем, рады этому событию».

Также главный тренер «Кайрата» прокомментировал влияние долгого перелета «Реала» в Казахстан и поражение мадридского клуба от «Атлетико» со счетом 2:5, которое случилось 27 сентября в рамках чемпионата Испании.

«Мне кажется, что „Реал“ — это гранд, самый узнаваемый клуб в мире, они это прекрасно понимают, что смысл везти второй состав, ведь команда здесь не была никогда, — отметил Уразбахтин. — Поэтому приехали все футболисты, в Казахстане много болельщиков „Реала“. Что касается поражения от „Атлетико“, то они бывают, это может сыграть против нас, они выйдут более мотивированными, постараются реабилитироваться».

«Если говорить об усталости. Там футболисты собраны с большим опытом, они привыкли справляться с большим давлением, привыкли играть через два дня на третий. Не думаю, что это скажется. Надеяться на то, что будут уставшими, — не думаю [что нужно]. Нам нужно думать в первую очередь о себе, о том, как мы будем играть, выбрать матч-план», — добавил он.