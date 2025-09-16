Россияне и дебютанты: стартует новый сезон Лиги чемпионов

1757995207

вчера, 07:00

Новый сезон самого престижного клубного европейского турнира по футболу — Лиги чемпионов — стартует во вторник шестью матчами общего группового этапа. В первом туре болельщики смогут увидеть российских футболистов.

Как и в прошлом году, жеребьевка общего этапа прошла с использованием искусственного интеллекта. По новому формату в общем этапе участвуют 36 клубов, сначала вытягивался шар из первой корзины, к этому клубу ИИ подбирал автоматически соперников из разных корзин. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы будут объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды с 9-го по 24-е мест определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

В стартующем сезоне поклонники футбола смогут увидеть сразу четыре новые команды, в двух из которых выступают российские игроки. В Лиге чемпионов дебютируют норвежский «Будё-Глимт» с вратарем Никитой Хайкиным, кипрский «Пафос», в котором одним из акционеров является россиянин Сергей Ломакин, казахстанский «Кайрат» с защитником Егором Сорокиным и бельгийский «Юнион». Один из дебютантов, «Юнион», стартует во вторник выездным матчем против нидерландского ПСВ , игра начнется в 19:45 мск. «Пафос» и «Будё-Глимт» проведут первые игры в среду — против греческого «Олимпиакоса» и чешской «Спарты» соответственно. «Кайрат» начнет позже остальных — в четверг казахстанская команда на выезде встретится с португальским «Спортингом».

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал двух дебютантов, которые, по его мнению, проявят себя лучше остальных на групповом этапе. «Больше всего международного опыта у „Будё-Глимта“, этот клуб имеет определенные успехи. Также выделил бы „Кайрат“. Ждем новый сезон с нетерпением», — сказал Семин.

Во вторник также пройдут матчи «Атлетик» (Испания) — «Арсенал» (Англия), «Реал» (Испания) — «Марсель» (Франция), «Бенфика» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан), «Ювентус» (Италия) — «Боруссия» (Германия, Дортмунд) и «Тоттенхэм» (Англия) — «Вильярреал» (Испания). В среду состоятся игры ПСЖ (Франция) — «Аталанта» (Италия), «Бавария» (Германия) — «Челси» (Англия), «Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания), «Аякс» (Нидерланды) — «Интер» (Италия). На четверг запланированы встречи «Брюгге» (Бельгия) — «Монако», «Копенгаген» (Дания) — «Байер» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия) — «Наполи» (Италия), «Айнтрахт» (Германия) — «Галатасарай» (Турция), «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания).

Россиян в Лиге чемпионов могло было быть пять, но нападающий Герман Онугха перешел 12 сентября из «Копенгагена» в турецкий «Кайсериспор».

О Сафонове и Головине

За клубы чемпионата Франции могут сыграть два российских футболиста — вратарь Матвей Сафонов ( ПСЖ ) и полузащитник Александр Головин («Монако»). Сафонов пока остается вторым вратарем в парижском клубе, уступая место в стартовом составе Люке Шевалье, но сохраняет шанс сыграть в Лиге чемпионов. Головин в выходные пропустил матч чемпионата Франции с «Осером» (2:1). Главный тренер монегасков Адольф Хюттер сообщил после игры, что Головина решили поберечь в преддверии главного еврокубкового турнира. В сообщении клуба отмечалось, что российский полузащитник пропускает игру из-за мышечного дискомфорта.

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу „Ливерпуль“ и „Барселону“. „Ливерпуль“ и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играет сильно, — сказал Семин. — „Барселона“ стала опытнее, также у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать. Есть еще действующий победитель ПСЖ и „Реал“. Эти четыре команды будут главными фаворитами. „Ливерпуль“ пока поставил на первое место среди претендентов, но дальше все расставит турнир».

Немало известных футболистов пропустят общий этап Лиги чемпионов. В окончательную заявку своих клубов по разным причинам не были включены Федерико Кьеза («Ливерпуль»), Преснел Кимпембе ( ПСЖ ), Рахим Стерлинг («Челси»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Ромелу Лукаку («Наполи»), Реми Кабелла («Олимпиакос»), Матиас Тель, Джеймс Мэддисон и Деян Кулушевски (все — «Тоттенхэм»).

Российские клубы по решению Союза европейских футбольных ассоциаций отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года. В рейтинге Россия получит наименьший балл — 4,333.