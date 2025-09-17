«Динамо» и «Зенит» продолжат программу 4-го тура «пути РПЛ» Кубка России

1758056975

сегодня, 00:09

Программа четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в среду тремя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и «Сочи» — «Динамо».

В первой игре дня лидер РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 18:00 мск. Команды выступают в группе B, самарцы лидируют с 6 очками, столько же очков у краснодарской команды, она занимает 2-е место. Матч их соперников по квартету — «Динамо» и «Сочи» — пройдет на юге страны также в среду, встреча начнется в 20:30 мск. «Краснодар» и «Крылья Советов» в третий раз сыграют в этом сезоне, ранее в Кубке России самарцы одержали победу со счетом 2:1, а в РПЛ краснодарская команда разгромила соперника со счетом 6:0. «Краснодар» с 19 очками занимает 1-е место в таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (12 очков) идут 7-ми.

Также в среду петербургский «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом», матч начнется в 20:30 мск. Именно с игры против «Зенита» в РПЛ началась работа главного тренера Станислава Черчесова в «Ахмате», 9 августа грозненцы дома победили со счетом 1:0. В семи матчах под руководством Черчесова во всех турнирах «Ахмат» потерпел только одно поражение — в Кубке России от «Оренбурга» (1:2). Петербуржцы лидируют в таблице группы A с 9 очками, грозненцы (3) идут 4-ми. Ранее в этом квартете «Оренбург» дома в серии пенальти победил казанский «Рубин». В чемпионате России «Зенит» с 13 очками занимает 6-е место, «Ахмат» (9) идет 10-м.

Игра с «Динамо» станет для «Сочи» второй под руководством Игоря Осинькина, который на посту главного тренера команды сменил Роберта Морено. Ранее в РПЛ «Сочи» в гостях уступил «Крыльям Советов» (0:2), в которых специалист работал до этого. «Сочи» пока сохраняет шансы на выход в плей-офф Кубка России, с 2 очками занимая 4-е место в квартете B. «Динамо» (4) идет 3-м. В РПЛ все намного хуже — сочинцы расположились на последнем месте с 1 очком в активе, бело-голубые (9) идут 9-ми.

Во вторник в Кубке России, помимо игры «Оренбурга» и «Рубина», прошли еще два матча. Московский «Локомотив» в гостях обыграл тольяттинский «Акрон» (3:1), махачкалинское «Динамо» на выезде оказалось сильнее «Пари Нижний Новгород» (2:1). Четвертый тур группового этапа завершится в четверг, в этот день состоятся игры ЦСКА — «Балтика» и «Спартак» — «Ростов».

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ » команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ », третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.