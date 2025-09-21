«Украшение чемпионата»: «Краснодар» и «Зенит» сыграют в центральном матче

1758427480

вчера, 07:04

Программа девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной встрече игрового уик-энда «Краснодар» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом».

Матч пройдет на «Озон-Арене» в Краснодаре и начнется в 19:30 мск. «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ , набрав 19 очков. «Зенит» располагается на 6-й позиции с 13 очками. Прошлая игра РПЛ между командами в Краснодаре завершилась победой «быков» со счетом 2:0. В последний раз «Зенит» победил соперника в Краснодаре в РПЛ 13 апреля 2024 года (2:1).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в матче не примет участия бразильский полузащитник Жерсон. «На следующей неделе у него будет контрольное обследование, которое покажет, насколько реабилитация идет так, как нужно. Остальные все готовятся», — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба «Зенита». У «Краснодара» из-за дисквалификации будет недоступен основной центральный защитник Диего Коста, который получил красную карточку в игре прошлого тура с тольяттинским «Акроном» (2:1). Под вопросом участие Мозеса, который пропускал прошлые игры из-за повреждения.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что матчи «Краснодара» и «Зенита» в последнее время стали визитной карточкой РПЛ . «Это матч двух конкурентов за чемпионское звание, сейчас „Краснодар“ идет более стабильно, чем „Зенит“, краснодарцы в хорошей форме, но предсказывать что-то не стал бы, — сказал Семин. — Здесь нет разницы, кто фаворит, самое главное — кто победит, сыграет роль подготовка и форма футболистов. За „Краснодар“, конечно, сыграют домашние трибуны, будет преимущество, будет заполненный стадион. Думаю, что одним из интереснейших матчей за последнее время стал именно „Краснодар“ — „Зенит“, это заслуга тренеров и команд, эти матчи стали как бы открыткой нашего чемпионата».

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк считает, что предстоящий матч станет украшением первого круга. «Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны „Зенита“, реально украшение первого круга. Если „Краснодар“ выиграет, то отрыв будет большой, „Зениту“ тяжело будет в будущем как-то компенсировать. „Зенит“ сейчас устраивает только победа. „Краснодар“ сейчас, наверное, немного превосходит „Зенит“ в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди», — сказал Погребняк.

Футболисты «Зенита» стали первыми в РПЛ , кто отправился на матч с «Краснодаром» прямым рейсом. Они вылетели на игру в субботу. Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.

Матчи «Динамо» и «Спартака»

В первой игре дня московское «Динамо» на выезде встретится с «Оренбургом», матч начнется в 12:00 мск. Бело-голубые с 9 очками располагаются на 11-й позиции, «Оренбург» с 7 очками идет 13-м. У обеих команд не задалось начало сезона, но при этом и москвичи, и оренбуржцы выиграли матчи в Фонбет — Кубке России на этой неделе — «Динамо» разгромило «Сочи» (4:0), «Оренбург» справился с казанским «Рубином» (0:0, 4:2 по пенальти).

Следом московский «Спартак» на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов», матч начнется в 14:30 мск. Красно-белые с 12 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ , самарцы с таким же количеством очков располагаются на 8-й позиции. «Спартак» проведет матч без главного тренера Деяна Станковича, которого отстранили на месяц от всех соревнований за оскорбление судей в матче прошлого тура РПЛ с «Динамо».

Также в воскресенье калининградская «Балтика» дома сыграет с «Ростовом», матч начнется в 17:00 мск. «Балтика» и московский «Локомотив» являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Калининградцы с 16 очками идут 3-ми в таблице РПЛ , «Ростов» с 8 очками располагается на 12-й позиции. Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, что в команде нет эйфории от удачного старта. «Много туров впереди, трансферное окно закрыто, сейчас нужно набирать очки, а дальше будем решать. В команде нет эйфории, ни у кого головокружения от успехов нет, у нас тот тренер [Андрей Талалаев], которые все эти головокружения быстро снимет, если у кого-то смогут появиться», — отметил он.