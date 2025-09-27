Матчи «Краснодара», «Зенита» и «Локомотива». Продолжается 10-й тур РПЛ

1758946246

вчера, 07:10

Программа 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Ахмат» — «Акрон», «Локомотив» — «Рубин», «Ростов» — «Краснодар» и «Зенит» — «Оренбург».

Среди матчей субботы выделяется игра между московским «Локомотива» и казанским «Рубином», она пройдет на « РЖД -Арене» в Москве и начнется в 16:30 мск. На этой неделе состав «Рубина» пополнил пятикратный чемпион России Далер Кузяев. 32-летний полузащитник и казанский клуб заключили соглашение до лета 2026 года.

«Мы же понимаем все прекрасно, провели все тесты, ему нужно определенное время. Мы надеемся, что небольшое. В четверг он проведет в группе часть тренировки, после этого уйдет к тренеру по физподготовке. Посмотрим, как быстро можно будет поставить его в хорошие физические кондиции, будем смотреть по ситуации, — сказал главный тренер „Рубина“ Рашид Рахимов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — Мы все его хорошо знаем, у меня он начинал, профессионал, внимательно относится к режиму».

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 17 очков, и остается одной из двух команд, не проигрывавшей в текущем сезоне чемпионата России. Также ни одного поражения в нынешнем розыгрыше не потерпела калининградская «Балтика». Красно-зеленые подходят к матчу с серией из пяти ничейных результатов в чемпионате. «Рубин» с 15 очками располагается на 8-й позиции. В этом матче могут встретиться на поле лучшие бомбардиры сезона РПЛ : полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку лидируют в бомбардирской гонке, забив по 8 мячей.

Игровой день стартует в Грозном, «Ахмат» на своем поле встретится с тольяттинским «Акроном». Начало матча запланировано на 14:00 мск. «Ахмат» под руководством Станислава Черчесова пока что не проигрывает в текущем сезоне РПЛ , на счету команды 3 победы и 3 ничьих. «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 7 очков. «Ахмат» с 12 очками располагается на 9-й позиции.

«Зенит» пока без Жерсона

В другом матче дня лидер РПЛ «Краснодар» в гостях сыграет с «Ростовом», встреча начнется в 19:00 мск. Краснодарская команда с 19 очками возглавляет таблицу чемпионата России, подопечные Джонатана Альбы с 9 очками располагаются на 11-й позиции. «Ростов» подходит к матчу с серией из четырех игр без поражений в чемпионате. «Краснодар» в прошлом туре уступил дома петербургскому «Зениту» со счетом 0:2.

Завершит день матч между «Зенитом» и «Оренбургом», игра начнется в 19:30 мск. Петербургская команда с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ . «Оренбург» с 7 очками идет 13-м. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сообщил, что полузащитник Жерсон занимается по индивидуальной программе. «Думаю, что в скором времени он фрагментарно начнет работать с командой», — сказал Семак журналистам.