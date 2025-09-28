  • Поиск
Шанс для ЦСКА: армейский клуб в случае победы над «Балтикой» возглавит РПЛ

вчера, 06:04

Программа 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье тремя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Сочи» и «Спартак» — «Пари Нижний Новгород».

В первом матче дня московский ЦСКА примет калининградскую «Балтику», игра пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 14:30 мск. Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Калининградцы идут 5-ми с 17 очками. «Балтика» и московский «Локомотив» являются единственными командами, которые еще не проигрывали в этом сезоне чемпионата России. Из-за того, что «Краснодар» в субботу на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), ЦСКА в случае победы наберет 21 очко и единолично возглавит турнирную таблицу.

ЦСКА и «Балтика» уже дважды встречались в этом сезоне — команды играют в одной группе в «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. 27 августа ЦСКА на выезде одержал победу со счетом 2:0, а 18 сентября в Москве сильнее были калининградцы (1:1, 10:9 по пенальти).

В прошлом туре ЦСКА на выезде победил «Сочи» (3:1), прервав серию из трех матчей без побед во всех турнирах. «Балтика» дома сыграла вничью с «Ростовом» (0:0). В этом сезоне калининградцы вернулись в РПЛ спустя сезон в Первой лиге. В сезоне-2023/24 ЦСКА и «Балтика» обменялись победами в чемпионате, в Москве армейцы обыграли соперника со счетом 1:0, в Калининграде балтийцы выиграли со счетом 3:1.

Также в воскресенье махачкалинское «Динамо» дома встретится с «Сочи», матч начнется в 17:00 мск. Махачкалинский клуб с 9 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Сочинцы пока остаются единственной командой без побед, в активе клуба 1 очко и последняя, 16-я строчка.

«Спартак» все еще без Станковича

Завершится тур матчем между московским «Спартаком» и «Пари НН», игра начнется в 19:30 мск. Красно-белые с 15 очками располагаются на 8-й позиции в таблице РПЛ, нижегородцы с 6 очками идут 15-ми. На скамейке «Спартака» по-прежнему будет отсутствовать главный тренер Деян Станкович, который ранее был дисквалифицирован на один месяц.

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что для чемпионства красно-белых в этом сезоне должно произойти чудо. «Должно произойти какое-то чудо, чтобы „Спартак“ стал чемпионом. Но я верю, что борьбу „Спартак“ навяжет», — сказал он ТАСС.

Программа 10-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день московское «Динамо» на выезде победило самарские «Крылья Советов» (3:2). 27 сентября грозненский «Ахмат» обыграл тольяттинский «Акрон» (3:0), столичный «Локомотив» оказался сильнее казанского «Рубина» (1:0), «Краснодар» поделил очки с «Ростовом» (0:0), петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» (5:2).

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 13:55
Право слово, не стоит делить шкуру неубитого медведя и кричать "гоп" до того, как перепрыгнул.
Все эти рассуждения "могут/не могут" бессмыслены.
Дождёмся финального свистка, тогда и поглядим.

Вперёд ЦСКА!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:33
Вперед,к победе !!!
Vilar
Vilar
вчера в 11:53
Да, шанс, но Балтика не подарок. У ЦСКА, кроме Балтики, ещё есть противники: волнения, большие ожидания у болельщиков, у руководства клуба, также большие ожидания от: МО России, МО Бразилии, МО Сербии, МО Мали, МО Аргентины, МО Колумбии и МО Беларуси. Вперёд, армейцы!
112910415
112910415
вчера в 11:50
Отличный, реальный шанс у ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:00
В прошлом туре Балтика сыграла 0:0 с Ростовом ДОМА, а не в гостях.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:38
Болеем за своих.
Удачи ЦСКА.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:27
Справедливости ради надо сказать , если матч сложится в пользу Балтики , она тоже возглавит турнирную таблицу (правда не единолично - войдёт в тройку лидеров) - это к тому , что не надо, ни кому заранее планировать победу , особенно в футболе...)
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Армейцы на своём поле не должны уступить Балтике.
ABir
ABir
вчера в 10:11
Стимул есть у обеих команд: у ЦСКА-возглавить турнирную таблицу, а у Балтики продолжить беспроигрышную серию. Скорее всего ЦСКА будет атаковать, а Балтика аккуратно обороняться и контратаковать. Скорее всего будет ничья.
Сергей Кравченко 1
Сергей Кравченко 1
вчера в 10:10
Хочется чтобы Балтика выиграла чемпионат. Для этого надо обыгрывать сейчас ЦСКА. Надеюсь что Балтика покажет волю, и сыграет хороший матч. 2-1 БАЛТИКА.
Capral
Capral
вчера в 09:40, ред.
Любопытная предстоит игра. Обе команды исповедуют игру от обороны, но состав ЦСКА значительно сильней, мобильней и опытней. Вероятно предсказать игру Балтики не сложно- силовой контратакующих футбол, с элементами прессинга. Правда, в последних играх, как мне показалось, балтийцы, несколько подустали прессинговать, а без этого, команда становится уязвимой, ведь серьезного класса там не наблюдается. Вот и интересно, в каком ключе гости проведут игру... Фактор чужого поля, как мне кажется, не очень беспокоит Талалаева, команда уже неоднократно доказывала, что игры в гостях её не смущают.
Не скажу, что Балтика открытие чемпионата, но то, что с ней приходится считаться каждому- факт неоспоримый.
Удачи командам, и без судейского произвола!!!
