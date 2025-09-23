Смолов с «БроукБойз» продолжит выступление в «пути регионов» Кубка России

1758575652

сегодня, 00:14

Программа четвертого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России стартует во вторник двумя матчами. В одном из них медиаклуб «БроукБойз» дома сыграет с саратовским «Соколом», матч пройдет на стадионе «Зоркий» и начнется в 19:30 мск.

«БроукБойз» выступит в рекордном для себя раунде Кубка России. Ранее московский медиаклуб доходил до второго раунда. С этой стадии стартуют в Кубке России представители Первой лиги, «Сокол» после 11 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

За «БроукБойз» со второго раунда выступает 35-летний нападающий , он забил в обоих матчах до этого, сравнявшись по голам среди российских футболистов с Андреем Аршавиным (158 голов). Также в прошлой игре против «Леон Сатурна» (2:0) за медиаклуб сыграл 39-летний бразильский нападающий Ари.

В сентябре стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Это не помешало сыграть Смолову в матче третьего раунда, после этого он выразил надежду, что ситуация не повлияет на его выступление в Кубке России. Также он считает, что «БроукБойз» будет тяжеловато дойти до плей-офф, где уже будут выступать команды из Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов рассказал, что Смолов должен сыграть в матче с «Соколом». «Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского „Сокола“. Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны», — сказал Кузнецов.

В другом матче дня любительский клуб ПСК из станицы Динской дома сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 15:00 мск. Любительскому клубу в этот раз будет тяжело сотворить сенсацию, так как «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

Другие матчи раунда

24 сентября состоятся матчи « СКА -Хабаровск» — «Родина», «Астрахань» — «Черноморец», «Велес» — «Ротор», «Кубань-Холдинг» — «Волга», «Череповец» — «Шинник», «Волгарь» — «Нефтехимик», «Фанком» — «Уфа», «Знамя труда» — «Чайка», «Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо», «Текстильщик» — «Факел». В четверг пройдут игры «Иркутск» — «Челябинск», «Амкал» — «Енисей», КАМАЗ — «Спартак» (Кострома), «Волна» — «Арсенал».

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В «пути РПЛ » на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют в групповом этапе. «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от «пути РПЛ », второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.