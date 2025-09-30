«Оренбург» победил «Ахмат» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

«Оренбург» со счетом 1:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.
Гол забил Станислав Поройков (70-я минута).
«Оренбург» набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы А. Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ», опережая за тур до окончания занимающий третье место казанский «Рубин» на четыре очка. «Ахмат» занимает четвертое место с тремя очками.
В заключительном туре группового этапа «Оренбург» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Ахмат» проведет матч в гостях с «Рубином». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Оренбург» 5 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Ахмат» 4 октября на выезде встретится с «Краснодаром».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).