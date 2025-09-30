«Оренбург» победил «Ахмат» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

1759260466

«Оренбург» со счетом 1:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Гол забил Станислав Поройков (70-я минута).

«Оренбург» набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы А. Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ », опережая за тур до окончания занимающий третье место казанский «Рубин» на четыре очка. «Ахмат» занимает четвертое место с тремя очками.

В заключительном туре группового этапа «Оренбург» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Ахмат» проведет матч в гостях с «Рубином». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Оренбург» 5 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Ахмат» 4 октября на выезде встретится с «Краснодаром».