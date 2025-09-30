  • Поиск
«Оренбург» победил «Ахмат» и вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России

30 сентября 2025, 22:27
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Оренбург» со счетом 1:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Гол забил Станислав Поройков (70-я минута).

«Оренбург» набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы А. Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ», опережая за тур до окончания занимающий третье место казанский «Рубин» на четыре очка. «Ахмат» занимает четвертое место с тремя очками.

В заключительном туре группового этапа «Оренбург» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Ахмат» проведет матч в гостях с «Рубином». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Оренбург» 5 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Ахмат» 4 октября на выезде встретится с «Краснодаром».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

112910415
112910415
01 октября в 06:03
хорошо, Оренбург !
shur
shur ответ Nipper (раскрыть)
30 сентября в 23:35
...самые мутные матчи на "Олд Траффорд", к сожалению Бро...!!!
derrik2000
derrik2000
30 сентября в 23:04
Что, отставка Слишковича откладывается??? ))
Nipper
Nipper
30 сентября в 22:56
Мутный матч
