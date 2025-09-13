Прощание с бывшим администратором «Спартака» Хаджи пройдет в Сокольниках

1757759986

вчера, 13:39

Прощание с бывшим администратором московского футбольного клуба «Спартак» пройдет 15 сентября в манеже академии имени Федора Черенкова. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

В пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила о смерти Хаджи на 80-м году жизни.

«Прощание с Александром Леонидовичем Хаджи пройдет в понедельник 15 сентября в спартаковском манеже в Сокольниках», — говорится в сообщении.

Хаджи работал в «Спартаке» с 1983 по 2008 год, в том числе с тренерами Константином Бесковым и Олегом Романцевым.