Владелец «Кайрата» не ставил результат матча с «Реалом» во главу угла

02 октября 2025, 11:16
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Результат матча общего этапа футбольной Лиги чемпионов против испанского «Реала» не был определяющим для казахстанского «Кайрата», важнее было подарить эмоции гражданам страны и сплотить их вокруг команды. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Встреча прошла 30 сентября и завершилась победой «Реала» (5:0). «Кайрат» провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов.

«Эмоции самые сильные, — ответил Боранбев на вопрос об эмоциях после матча. — Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое — увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент».

Также владелец «Кайрата» рассказал, что сказал футболистам после игры. «Да, был [в раздевалке]. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней — гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с „Реалом“, а вошли в историю нашего футбола», — заключил он.

«Кайрат» впервые принимает участие в основном этапе Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы. По итогам двух туров команда не набрала ни одного очка. В следующем матче клуб примет другого дебютанта турнира — кипрский «Пафос». Встреча пройдет 21 октября.

2tj68ehdpjvk
2tj68ehdpjvk
02 октября в 13:08
Ну хоть не как Ливерпуль нагнул спартак и ладно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 октября в 13:07
Хави Алонсо респект, что выпустил всех сильнейших игроков Реала против Кайрата))
112910415
112910415
02 октября в 12:46
не стоит гордиться своей игрой
stanichnik
stanichnik
02 октября в 12:17, ред.
Войти в историю можно по разному, и ноль-пять, честно говоря, не повод для гордости. Но у футболистов Кайрата ещё будет шанс проявить себя в домашних матчах ЛЧ, следующие соперники не столь высокого уровня. Тогда,после окончания всего предварительного турнира и можно будет оценивать достижение и вклад алма-атинского клуба в историю казахстанского футбола.
sv_1969
sv_1969
02 октября в 12:01
Бред однако))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
02 октября в 11:54
Думаю, что счет 0:5 - это не повод для гордости. Ладно бы хоть гол престижа забили, но и этого сделать не удалось. Подумаешь Реал! Наш ЦСКА его 3:0 громил. Вот этим можно гордиться.
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 11:51
А шальная мысль, всё равно, мозг сверлила? А вдруг?
Capral
Capral
02 октября в 11:45
А он еще мог что-то ставить?! Нахал!
Варвар7
Варвар7
02 октября в 11:45
Ну положим, что игрокам Кайрата, после этого гордится не чем , даже учитывая силу соперников...
