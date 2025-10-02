Владелец «Кайрата» не ставил результат матча с «Реалом» во главу угла

1759392983

02 октября 2025, 11:16

Результат матча общего этапа футбольной Лиги чемпионов против испанского «Реала» не был определяющим для казахстанского «Кайрата», важнее было подарить эмоции гражданам страны и сплотить их вокруг команды. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

Встреча прошла 30 сентября и завершилась победой «Реала» (5:0). «Кайрат» провел первый домашний матч в основном этапе Лиги чемпионов.

«Эмоции самые сильные, — ответил Боранбев на вопрос об эмоциях после матча. — Конечно, всегда хочется победить, но главное было другое — увидеть, как весь Казахстан жил этим матчем, как болельщики на трибунах и у экранов вместе переживали за команду. Для нас это уже победа. Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они отдали себя полностью и подарили стране исторический момент».

Также владелец «Кайрата» рассказал, что сказал футболистам после игры. «Да, был [в раздевалке]. Сказал ребятам только одно: пусть они гордятся своей игрой. В раздевалке чувствовалась усталость, но вместе с ней — гордость за то, что они сделали. Многие понимали, что вчера не просто сыграли с „Реалом“, а вошли в историю нашего футбола», — заключил он.

«Кайрат» впервые принимает участие в основном этапе Лиги чемпионов — главного клубного турнира Европы. По итогам двух туров команда не набрала ни одного очка. В следующем матче клуб примет другого дебютанта турнира — кипрский «Пафос». Встреча пройдет 21 октября.