Сорокин: «Сделаем всё, чтобы сдержать Мбаппе»

29 сентября 2025, 16:21
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболисты казахстанского «Кайрата» будут делать все возможное, чтобы доставить дискомфорт нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе в матче Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск. Мбаппе прилетел с «Реалом» в Казахстан и попал в заявку на матч.

«Мы можем добиться положительного результата за счет командных действий и дисциплины, потому что дисциплина бьет класс, как мы знаем, — сказал Сорокин. — Мы будем использовать свои шансы. У нас есть сильное оружие — стандарты. За счет этих действий мы сможем добиться положительного результата. Мы будем делать все возможное, чтобы этот результат был у нас».

«Удержим ли Килиана Мбаппе? Это коллективная работа, потому что играю не только я, есть мои товарищи по команде. Будем делать все возможное, чтобы человеку доставить дискомфорт на футбольном поле», — добавил Сорокин.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Геннадий Старый
Геннадий Старый
29 сентября в 23:37
наберут в рот авна и будут плеваться
Real Oviedo
Real Oviedo ответ sihafazatron (раскрыть)
29 сентября в 19:08
Привяжут к лавке чтобы уж точно не вышел на поле)
112910415
112910415
29 сентября в 18:17, ред.
Не сумеет хромой улучшить статистику! )
zpzxe3a5pypq
zpzxe3a5pypq
29 сентября в 17:18
Если Мбаппе выйдет на поле
wp8dne8a9cb9
wp8dne8a9cb9
29 сентября в 16:53
Да кумысу ему побольше позавчерашнего перед матчем! Часа на два точно будет сдержан!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
29 сентября в 16:42
Шанс есть. Надо накормить Реал чем-нибудь эдаким..., или напоить таким же.
therapy
therapy
29 сентября в 16:31
Там всю команду надо сдерживать...
sihafazatron
sihafazatron
29 сентября в 16:26
А если он лавке будет?)
