Сорокин: «Сделаем всё, чтобы сдержать Мбаппе»

29 сентября 2025, 16:21

Футболисты казахстанского «Кайрата» будут делать все возможное, чтобы доставить дискомфорт нападающему мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал защитник «Кайрата» .

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск. Мбаппе прилетел с «Реалом» в Казахстан и попал в заявку на матч.

«Мы можем добиться положительного результата за счет командных действий и дисциплины, потому что дисциплина бьет класс, как мы знаем, — сказал Сорокин. — Мы будем использовать свои шансы. У нас есть сильное оружие — стандарты. За счет этих действий мы сможем добиться положительного результата. Мы будем делать все возможное, чтобы этот результат был у нас».

«Удержим ли Килиана Мбаппе? Это коллективная работа, потому что играю не только я, есть мои товарищи по команде. Будем делать все возможное, чтобы человеку доставить дискомфорт на футбольном поле», — добавил Сорокин.

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».