Алонсо было бы интересно провести больше времени в Казахстане

1759264728

30 сентября 2025, 23:38

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» хотел бы посмотреть достопримечательности Казахстана при наличии такой возможности. Об этом Алонсо рассказал журналистам.

Во вторник «Реал» на выезде обыграл казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Казахстанский клуб провел первый домашний матч в Лиге чемпионов.

«Хотелось бы больше времени провести здесь, если бы у нас была такая возможность. В Казахстане есть потрясающие горы», — сказал Алонсо.

После двух матчей «Реал» набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель». В следующем туре «Реал» примет итальянский «Ювентус» 22 октября.