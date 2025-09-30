  • Поиск
Алонсо было бы интересно провести больше времени в Казахстане

30 сентября 2025, 23:38
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал» Хаби Алонсо хотел бы посмотреть достопримечательности Казахстана при наличии такой возможности. Об этом Алонсо рассказал журналистам.

Во вторник «Реал» на выезде обыграл казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Казахстанский клуб провел первый домашний матч в Лиге чемпионов.

«Хотелось бы больше времени провести здесь, если бы у нас была такая возможность. В Казахстане есть потрясающие горы», — сказал Алонсо.

После двух матчей «Реал» набрал 6 очков, в стартовой игре мадридцы дома со счетом 2:1 обыграли французский «Марсель». В следующем туре «Реал» примет итальянский «Ювентус» 22 октября.

01 октября в 05:39
вежливая дежурность ... )
30 сентября в 23:56
Так оставайся, возглавь Октепес))
