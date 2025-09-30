Попович сравнил матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена Звезда»

Матчи между московскими ЦСКА и «Спартаком» похожи на противостояния сербских футбольных клубов «Партизан» и «Црвена Звезда». Такое мнение высказал игрок ЦСКА Матия Попович, ранее выступавший за «Партизан».
5 октября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Думаю, это то же самое. Я еще не играл в таком дерби в России, но очень этого хочу. Посмотрим, как все будет, очень интересно. А по накалу, думаю, они одинаковые», — сказал Попович.
После 10 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» с 18 очками располагается на 5-й строчке.