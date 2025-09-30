  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Попович сравнил матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена Звезда»

30 сентября 2025, 19:11

Матчи между московскими ЦСКА и «Спартаком» похожи на противостояния сербских футбольных клубов «Партизан» и «Црвена Звезда». Такое мнение высказал игрок ЦСКА Матия Попович, ранее выступавший за «Партизан».

5 октября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, это то же самое. Я еще не играл в таком дерби в России, но очень этого хочу. Посмотрим, как все будет, очень интересно. А по накалу, думаю, они одинаковые», — сказал Попович.

После 10 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» с 18 очками располагается на 5-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сорокин: «Сделаем всё, чтобы сдержать Мбаппе»
29 сентября
Экс-арбитр Клаттенбург назвал игрока, который наиболее его впечатлил
27 сентября
Роналдо просит Анчелотти взять Неймара на ЧМ-2026
25 сентября
Кураньи: «Кокорин помог бы „Динамо“ вылезти из кризиса»
23 сентября
Получивший «Золотой мяч» Дембеле заявил, что многому научился у Месси
23 сентября
Кураньи уверен, что Тюкавин вернется на прежний уровень после травмы
22 сентября
 
Все комментарии
112910415
112910415
01 октября в 06:43
совершенно уместное сравнение
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 21:21
"Думаю, это то же самое." - Матч на матч не приходится , дерби , дерби - рознь...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 