Попович сравнил матчи ЦСКА — «Спартак» и «Партизан» — «Црвена Звезда»

30 сентября 2025, 19:11

Матчи между московскими ЦСКА и «Спартаком» похожи на противостояния сербских футбольных клубов «Партизан» и «Црвена Звезда». Такое мнение высказал игрок ЦСКА , ранее выступавший за «Партизан».

5 октября ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Думаю, это то же самое. Я еще не играл в таком дерби в России, но очень этого хочу. Посмотрим, как все будет, очень интересно. А по накалу, думаю, они одинаковые», — сказал Попович.