Юношеский ЧМ 2027 года пройдет в Азербайджане и Узбекистане

02 октября 2025, 17:13

Чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Решение было принято на заседании совета ФИФА в Цюрихе, которое прошло в четверг.

Юношеский чемпионат мира 2025 года проходит в Чили и завершится 19 октября. В 2023 году турнир прошел в Аргентине, победу одержала сборная Уругвая, выигравшая в финале у итальянцев (1:0).

Источник: itar-tass.com
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:12
Даже по фотке видно, что "Адын хозяин, небит/некрашен, масло поменяно, пепельница отмыта. Сел-поехал!"...
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 21:07
Что значит «сомневаюсь, что потянут»?🙃 Азербайджан экономически богатая, современная и красивая страна.
В Баку на регулярной основе проходят этапы Формулы 1, Азербайджан провел первые в истории европейские игры, проходят кубки мира по различным видам спорта, был финал Лиги Европы и т.д.
Опыт есть, справятся и с этим
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 октября в 20:00
так ФИФА укрепляет свои связи в бывшими республиками СССР.
A.S.A
A.S.A
02 октября в 19:41
Отличная новость! ЧМ пусть и юношеский, но турнир все же крупный, и принять такое событие для Узбекистана это уже большой шаг вперед, (по футбольным меркам) как в региональном масштабе, так и в мировом! Глядишь, такими темпами и взрослый ЧМ решат провести в Средней Азии!
Лично для меня, это тоже приятная новость. Люблю я все эти молодежные первенства ЧМ и ЧЕ! Играют пацаны с азартом, показывают себя миру(скаутам)...цену себе зарабатывают
sv_1969
sv_1969
02 октября в 18:40
Остается только пожелать успешно провести ЧМ! Буду болеть за Узбекистан!
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 18:20
...в Казахстане за билет на Реал тачку продали,а вы говорите не потянут!
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 18:18
...со слов старого знакомого, они сейчас так замечательно живут,остаётся только догадываться! Другое дело - чисто морально,невыносимо осозновать,что некогда в бывших
республиках огромной страны Советов будет происходить такое масштабное событие у нас под боком и опять без нашего
участия, обалдеть можно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 17:53
Что-то Сомневаюсь я, что они потянут...
