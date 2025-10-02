Юношеский ЧМ 2027 года пройдет в Азербайджане и Узбекистане

Чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Решение было принято на заседании совета ФИФА в Цюрихе, которое прошло в четверг.
Юношеский чемпионат мира 2025 года проходит в Чили и завершится 19 октября. В 2023 году турнир прошел в Аргентине, победу одержала сборная Уругвая, выигравшая в финале у итальянцев (1:0).
В Баку на регулярной основе проходят этапы Формулы 1, Азербайджан провел первые в истории европейские игры, проходят кубки мира по различным видам спорта, был финал Лиги Европы и т.д.
Опыт есть, справятся и с этим
В Баку на регулярной основе проходят этапы Формулы 1, Азербайджан провел первые в истории европейские игры, проходят кубки мира по различным видам спорта, был финал Лиги Европы и т.д.
Опыт есть, справятся и с этим
Лично для меня, это тоже приятная новость. Люблю я все эти молодежные первенства ЧМ и ЧЕ! Играют пацаны с азартом, показывают себя миру(скаутам)...цену себе зарабатывают
Лично для меня, это тоже приятная новость. Люблю я все эти молодежные первенства ЧМ и ЧЕ! Играют пацаны с азартом, показывают себя миру(скаутам)...цену себе зарабатывают
республиках огромной страны Советов будет происходить такое масштабное событие у нас под боком и опять без нашего
участия, обалдеть можно!
республиках огромной страны Советов будет происходить такое масштабное событие у нас под боком и опять без нашего
участия, обалдеть можно!