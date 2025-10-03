Футболиста «Броук Бойз» дисквалифицировали на 2 матча за оскорбление судей

1759502151

вчера, 17:35

Футболист команды Медиалиги «Броук Бойз» дисквалифицирован на два матча Кубка России за оскорбление арбитров. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц.

23 сентября «Броук Бойз» уступил со счетом 0:2 саратовскому «Соколу» в матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России. На 68-й минуте встречи Коробов был удален с поля.

«Удаление Григория Коробова за оскорбительное поведение судей. Он принял участие в заседании по ВКС, подтвердил данную фразу и был не согласен с пенальти. Коробов дисквалифицирован на два матча Кубка России», — сказал Григорьянц.