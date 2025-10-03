Футболиста «Броук Бойз» дисквалифицировали на 2 матча за оскорбление судей

Футболист команды Медиалиги «Броук Бойз» Григорий Коробов дисквалифицирован на два матча Кубка России за оскорбление арбитров. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
23 сентября «Броук Бойз» уступил со счетом 0:2 саратовскому «Соколу» в матче четвертого раунда «пути регионов» Кубка России. На 68-й минуте встречи Коробов был удален с поля.
«Удаление Григория Коробова за оскорбительное поведение судей. Он принял участие в заседании по ВКС, подтвердил данную фразу и был не согласен с пенальти. Коробов дисквалифицирован на два матча Кубка России», — сказал Григорьянц.
Глава КДК РФС сообщил, что клуб «Броук Бойз» также был оштрафован на 10 тыс. рублей за то, что по его вине начало игры было задержано на 13 минут. Из-за того, что «Броук Бойз» не предоставил игрокам «Сокола» мячи для разминки перед матчем, клуб был оштрафован на 5 тыс. рублей.