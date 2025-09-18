Хавбек московского «Динамо» Макаров пропустит около трех недель

1758190023

18 сентября 2025, 13:07

Полузащитник московского «Динамо» пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом в кулуарах конференции «Футконф-2025» Футбольной национальной лиги сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.

Макаров получил травму в матче четвертого тура «пути Российской премьер-лиги» Кубка России с «Сочи» (4:0).

«По прилете из Сочи мы сделали Денису МРТ -исследование, которое подтвердило, что не нужна операция, все нормально. Есть просто ушиб и растяжение связок, в ближайшее время будет восстанавливаться. Около трех недель потребуется на восстановление. Первые три дня покажут, как все будет протекать. Сейчас начали процесс восстановления, делаем все процедуры, будем оценивать состояние», — сказал Родионов.

27-летний Макаров в текущем сезоне забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах во всех турнирах.