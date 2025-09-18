  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Хавбек московского «Динамо» Макаров пропустит около трех недель

18 сентября 2025, 13:07

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров пропустит около трех недель из-за травмы. Об этом в кулуарах конференции «Футконф-2025» Футбольной национальной лиги сообщил врач «Динамо» Александр Родионов.

Макаров получил травму в матче четвертого тура «пути Российской премьер-лиги» Кубка России с «Сочи» (4:0).

«По прилете из Сочи мы сделали Денису МРТ-исследование, которое подтвердило, что не нужна операция, все нормально. Есть просто ушиб и растяжение связок, в ближайшее время будет восстанавливаться. Около трех недель потребуется на восстановление. Первые три дня покажут, как все будет протекать. Сейчас начали процесс восстановления, делаем все процедуры, будем оценивать состояние», — сказал Родионов.

27-летний Макаров в текущем сезоне забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах во всех турнирах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хавбек махачкалинского «Динамо» Мубарик пропустит три недели
14 сентября
В «Динамо» допустили, что Гладышев долго не сможет помочь команде
14 сентября
Тюкавин рассказал, что не боится рецидива травмы
13 сентября
Тренер «Броук Бойз» Кузнецов заболел перед матчем Кубка России с «Сатурном»
13 сентября
Раков пропустит три недели из-за травмы
10 сентября
Число отравившихся футболистов «Броук Бойз» выросло до 17
10 сентября
 
Все комментарии
Михаил Шацк
Михаил Шацк
18 сентября в 20:50
Плохо конечно так говорить, но теперь хоть три недели Динамо будет играть в полном составе. Макаров очень слабый, как этого не видит тренерский штаб, мы минус один играем. Ещё в добавок и псих какой то этот Макаров. Пусть подольше выздоравливает...
stanichnik
stanichnik
18 сентября в 18:33
Динамовский лазарет никак не опустеет, какая-то напасть. Стоит кому-то восстановиться, как тут же травмируется кто-то другой.
Capral
Capral
18 сентября в 14:25
Три недели очень много для сегодняшнего Динамо. Предстоят ответственные матчи и без Макарова сложно будет. У пузатого чеха, места в основе Макарову не нашлось, а вот у Карпина, Макаров, похоже переживает вторую молодость... Сейчас он важнейший игрок команды- заводит игру, постоянно маневрирует, моторит, уводит соперника, фактически, делает всё то, что должен делать Сергеев.
От всей души пожелаю Денису скорейшего Выздоровления и возвращения в строй!!!!!!! Он очень нужен команде!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 