Экс-игрок сборной Нидерландов разбил в ДТП Lamborghini Urus

05 октября 2025, 13:58

Бывший футболист сборной Нидерландов Эльеро Элиа угодил в серьезное ДТП.

Сообщается, что бывший нападающий «оранжевых», управляя Lamborghini Urus стоимостью более 250 тысяч евро, столкнулся с двумя другими автомобилями на главной проезжей части автомагистрали А4 недалеко от Лейдена в Нидерландах.

Полиция заявила, что никто из пострадавших серьёзно не пострадал, но двух водителей доставили в участок. 38-летнего Элиа вместе с другим мужчиной увезли в полицейском фургоне для допроса по поводу инцидента. Полиция намерена выяснить, не стал ли причиной аварии алкоголь.

Утверждается, что авария произошла в субботу вечером в 21:45. Элиа рассказал изданию Omreop West об аварии и заявил, что его машину занесло при попытке затормозить.

Голландец выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Саутгемптон», «Фейеноорд», «Твенте» и «Ден Хааг». Он провёл 30 матчей за сборную Нидерландов. Элиа объявил о завершении футбольной карьеры в 2022 году после разрыва связок голеностопа.

Все комментарии
Futurista
Futurista
05 октября в 15:38
Чёрная прокладка между рулём и сиденьем стала причиной аварии)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 14:28
"Полиция намерена выяснить, не стал ли причиной аварии алкоголь."
Выяснили...Алкоголь не при чём...Он был элитный...Лицензированный...
Он скорей помогал Элиа ехать, а не мешал....
Остаётся одна версия....водитель..
Сп62
Сп62
05 октября в 14:08
Надо срочно оказать посильную финансовую помощь.
Варвар7
Варвар7
05 октября в 14:01
Ну ДТП бывает случаются и только с экс- футболистами...
Гость
