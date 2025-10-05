Экс-игрок сборной Нидерландов разбил в ДТП Lamborghini Urus

1759661883

05 октября 2025, 13:58

Бывший футболист сборной Нидерландов угодил в серьезное ДТП .

Сообщается, что бывший нападающий «оранжевых», управляя Lamborghini Urus стоимостью более 250 тысяч евро, столкнулся с двумя другими автомобилями на главной проезжей части автомагистрали А4 недалеко от Лейдена в Нидерландах.

Полиция заявила, что никто из пострадавших серьёзно не пострадал, но двух водителей доставили в участок. 38-летнего Элиа вместе с другим мужчиной увезли в полицейском фургоне для допроса по поводу инцидента. Полиция намерена выяснить, не стал ли причиной аварии алкоголь.

Утверждается, что авария произошла в субботу вечером в 21:45. Элиа рассказал изданию Omreop West об аварии и заявил, что его машину занесло при попытке затормозить.

Голландец выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Саутгемптон», «Фейеноорд», «Твенте» и «Ден Хааг». Он провёл 30 матчей за сборную Нидерландов. Элиа объявил о завершении футбольной карьеры в 2022 году после разрыва связок голеностопа.