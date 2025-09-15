  • Поиск
Прокуратура Оренбурга проводит проверку после обвала грунта стадиона

вчера, 13:50

Прокуратура Оренбургской области проводит проверку по факту обвала грунта школьного стадиона на подземный паркинг в Орске, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее СМИ Оренбургской области опубликовали информацию о том, что в Орске на стадионе школы №38 произошло обрушение грунта на подземную парковку, которая находится под стадионом. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, виден провал рядом с футбольными воротами и подземная парковка в нем, размер провала не указан. Сообщается, что пострадавших нет.

«Прокуратурой организованы проверочные мероприятия. Иные сведения будут предоставлены по результатам ее проведения», — сообщили в пресс-службе.

Источник: itar-tass.com
