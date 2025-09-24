Игрок женской команды казахстанского ФК «Женис» погибла в ДТП

1758695682

вчера, 09:34

Защитник женской команды казахстанского футбольного клуба «Женис» Виктория Кайсаринова погибла в ДТП в Павлодарской области, которое произошло во вторник. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причиной аварии стало то, что «водитель не соблюдал дистанцию и не обеспечил безопасность дорожного движения». В клубе назвали гибель игрока невосполнимой потерей и выразили соболезнования ее родным и близким.

23 сентября в департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что на участке трассы в районе села Байет минивэн Toyota врезался в грузовик с прицепом-цистерной. Минивэн загорелся, находившиеся в нем водитель и четыре пассажира погибли.

Кайсаринова родилась в 2006 году и играла защитником за астанинский «Женис».