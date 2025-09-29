19-летний вратарь скончался после удара по голове во время матча в Испании

1759159292

29 сентября 2025, 18:21

Вратарь клуба «Колиндрес» Рауль Рамирес умер после удара по голове, полученного во время матча пятого дивизиона чемпионата Испании с «Ревильей». Об этом сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

19-летний голкипер получил травму во время столкновения с соперником в матче, который прошел в субботу. Издание El Pais сообщило, что у Рамиреса произошла остановка сердца и ему оказали помощь сначала его тренер Рафа де Пенья, владеющий навыками сердечно-легочной реанимации, а затем медсестра из числа болельщиков. Вскоре прибыла машина скорой помощи, в которой у игрока произошла повторная остановка сердца. Рамиреса доставили в больницу, где в понедельник он скончался.

RFEF поддержала семью и друзей погибшего игрока.