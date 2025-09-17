  • Поиск
Экс-футболист сборной Сербии Милованович умер во время товарищеского матча

вчера, 13:38

Бывший полузащитник сборной Сербии по футболу Деян Милованович умер в возрасте 41 года. Об этом сообщает пресс-служба «Црвены Звезды».

По информации L'Equipe, бывший футболист скончался во время товарищеского матча из-за сердечного приступа.

Милованович является воспитанником «Црвены Звезды», играл за клуб с 2001 по 2008 год. Также представлял французский «Ланс», греческий «Паниониос» и сербский «Важдовац». Вместе со сборной Сербии выступал на трех молодежных чемпионатах Европы и был участником Олимпиады 2004 года. За основную национальную команду провел две игры, не отметившись результативными действиями.

