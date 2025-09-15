  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

Бывший футболист «Барселоны» Абидаль опроверг слухи о своей смерти

вчера, 16:51

Двукратный победитель Лиги чемпионов по футболу в составе испанской «Барселоны» француз Эрик Абидаль опроверг слухи о собственной смерти. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

В 2011 году у футболиста была диагностирована опухоль в печени. Портал Africa promotion в своем аккаунте в X сообщил о смерти Абидаля из-за осложнений после второй трансплантации печени.

«Некоторых слухов не должно быть. Я здесь, со своей семьей, у меня все хорошо. Чтобы окончательно все уточнить — со мной все в порядке, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», — написал Абидаль.

Абидалю 46 лет, на протяжении карьеры игрок, помимо «Барселоны», выступал за «Монако», французские «Лилль» и «Лион» и греческий «Олимпиакос». В составе испанского клуба, помимо Лиги чемпионов, он четырежды выигрывал чемпионат страны, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также с Абидалем «Барселона» завоевала два Кубка и три Суперкубка Испании. В составе «Лиона» он по три раза становился чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны, в составе «Олимпиакоса» победил в чемпионате Греции. В составе сборной Франции Абидаль стал вице-чемпионом мира 2006 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Прокуратура Оренбурга проводит проверку после обвала грунта стадиона
Вчера, 13:50
Умер бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи
12 сентября
Болельщик сборной Камеруна бросил бутылку во вратаря Онану
10 сентября
ОфициальноФотограф футбольного клуба «Спартак» умер на 41-м году жизни
08 сентября
Футболистка «Крыльев Советов» потеряла сознание во время матча
07 сентября
Умер бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер
05 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
Если Абидаль сам написал собственное заявление, значит, и вправду Абидаль ещё живой)))) в мы порадуемся за человека.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:00
Небось сам и распускал слухи. Просто забыли его, а Эрик привык к повышенному вниманию.
px97r4vz25pp
px97r4vz25pp
вчера в 17:56
Разносят же идиоты такие чёрные слухи
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:36
Здоровья и долголетия парню!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:26, ред.
Ох не доверяю я словам мертвецов)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 