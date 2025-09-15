Бывший футболист «Барселоны» Абидаль опроверг слухи о своей смерти

Двукратный победитель Лиги чемпионов по футболу в составе испанской «Барселоны» француз Эрик Абидаль опроверг слухи о собственной смерти. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.
В 2011 году у футболиста была диагностирована опухоль в печени. Портал Africa promotion в своем аккаунте в X сообщил о смерти Абидаля из-за осложнений после второй трансплантации печени.
«Некоторых слухов не должно быть. Я здесь, со своей семьей, у меня все хорошо. Чтобы окончательно все уточнить — со мной все в порядке, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», — написал Абидаль.
Абидалю 46 лет, на протяжении карьеры игрок, помимо «Барселоны», выступал за «Монако», французские «Лилль» и «Лион» и греческий «Олимпиакос». В составе испанского клуба, помимо Лиги чемпионов, он четырежды выигрывал чемпионат страны, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также с Абидалем «Барселона» завоевала два Кубка и три Суперкубка Испании. В составе «Лиона» он по три раза становился чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны, в составе «Олимпиакоса» победил в чемпионате Греции. В составе сборной Франции Абидаль стал вице-чемпионом мира 2006 года.