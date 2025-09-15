Бывший футболист «Барселоны» Абидаль опроверг слухи о своей смерти

1757944277

вчера, 16:51

Двукратный победитель Лиги чемпионов по футболу в составе испанской «Барселоны» француз Эрик Абидаль опроверг слухи о собственной смерти. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

В 2011 году у футболиста была диагностирована опухоль в печени. Портал Africa promotion в своем аккаунте в X сообщил о смерти Абидаля из-за осложнений после второй трансплантации печени.

«Некоторых слухов не должно быть. Я здесь, со своей семьей, у меня все хорошо. Чтобы окончательно все уточнить — со мной все в порядке, я жив и здоров. Спасибо за вашу поддержку. Давайте сосредоточимся на том, что действительно важно», — написал Абидаль.